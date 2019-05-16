«Реал» и Мохамед Салах начали переговоры о переходеВести.Ru 05:25

Представители 26-летнего футболиста уже начали переговоры с руководством испанской команды. Французский журналист Филипп Карайон в эфире Canal+ сообщил, что переговоры на данный момент находятся на начальной стадии, но вероятность перехода высока, потому что "Реал" следит за футболистом с 2017 года.

«Реал» и Мохамед Салах начали переговоры о переходе

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