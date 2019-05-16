Футбол

«Реал» и Мохамед Салах начали переговоры о переходеВести.Ru 05:25

Представители 26-летнего футболиста уже начали переговоры с руководством испанской команды. Французский журналист Филипп Карайон в эфире Canal+ сообщил, что переговоры на данный момент находятся на начальной стадии, но вероятность перехода высока, потому что "Реал" следит за футболистом с 2017 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Реал» начал переговоры с представителем Салаха

Матч ТВ05:54

СМИ: Салах ведет переговоры с «Реалом»

Спорт-Экспресс05:26

Во Франции сообщили о начале переговоров между «Реалом» и Салахом

Sport24.ruвчера в 17:45

Источник: «Реал» и Салах ведут переговоры о переходе египтянина

Sport.ru06:59

Журналист Canal+: «Между „Реалом“ и Салахом были предварительные контакты»

Sports.ru06:12

Во Франции рассказали о переговорах между «Реалом» и Салахом

Газета.Ru00:31

Салах начал переговоры с «Реалом»

Советский спорт04:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Культура

Каннский фестиваль начался со скандала

Обновлено вчера в 03:02
Авто

Интерьер нового Bentley Flying Spur отделают 3D-кожей

Компания Bentley опубликовала очередной тизер нового Flying Spur, который станет еще роскошнее и впервые в истории автомобилестроения получит инновационную обивку салона из специальной 3D-кожи.
Обновлено в 08:37
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обновлено в 01:54
Музыка

Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин отметил, что в ситуации в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера, необходимо учитывать мнение местных жителей.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке.
Обновлено в 07:04
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Суд отказался возвращать в прокуратуру дело «Зимней вишни»

Обновлено в 03:18
Общество

Россиянам добавят один день отпуска

Минтруд России готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 20:56
Политика

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Наука

Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом

Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Космос

В интернет попали закрытые данные о российских спутниках

В интернете в открытом доступе появились данные о российских космических аппаратах, создание и запуск которых не анонсировались.
Обновлено в 09:05
Общество

Собянин открыл новое здание отдела МВД по району Очаково-Матвеевское

Общая площадь помещений отдела составляла всего 1,3 тыс. кв.м. Строительство нового здания по адресу Очаковское шоссе, д.24, стр.1 заняло два года.
Обновлено в 09:18
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Баскетбол

Ватутин: «Реал» является фаворитом Евролиги в этом сезоне

Баскетболисты мадридского "Реала" являются фаворитами Евролиги в этом сезоне, заявил президент московского клуба Андрей Ватутин.
Обновлено в 07:34
Наука

Ученые выяснили, как океан плавит антарктический лед

Большая часть исследований океана вблизи льдов до сих пор проводилась в летнее время, игнорируя зимние месяцы, когда море замерзает.
Обновлено вчера в 09:51
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Политика

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

Обновлено в 08:21
Кино

Суд в Киеве подтвердил незаконность запрета сериала «Сваты»

Обновлено в 04:25
Общество

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Политика

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Молодая невеста 88-летнего Краско ждет ребенка

Обновлено в 09:08
Происшествия

В Коми отец случайно забрал из детсада чужую дочь

В Усть-Вымском районе Коми полицейские совместно с чиновниками местной администрации пытаются разобраться в необычной ситуации – отец забрал из детсада не своего ребенка.
Обновлено в 04:08
Гаджеты

Vivo радикально снизила цены на свои смартфоны в России

Обновлено в 09:09
Общество

В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая

На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 09:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное