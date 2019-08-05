Футбол
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» борются за ЭриксенаМатч ТВ 13:23
Источник утверждает, что Эриксену также будет трудно отказать «Реалу». В случае, если мадридскому клубу не удастся закрыть сделку по Погба до 8 августа (закрытие трансферного окна в Англии), то команде Зинедина Зидана удастся заполучить датчанина.
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