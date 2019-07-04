Футбол

«Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом 27 октября и 1 мартаSoccer.ru 09:46

Стал известен календарь чемпионата Испании на следующий сезон. "Барселона" и "Реал" между собой сыграют осенью и весной. В Каталонии встреча пройдет 27 октября, а в Мадриде команды сойдутся 1 марта.
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Первое «эль класико» сезона-2019/20 состоится в октябре

Матч ТВ08:57

Опубликован календарь Примеры на сезон-2019/20, первое «класико» — 27 октября

Чемпионат11:31

Определены даты матчей между «Барселоной» и «Реалом» в новом сезоне Ла Лиги

Sport24.ru08:08

Матчи «Реала» и «Барселоны» в примере пройдут 27 октября и 1 марта

РИА Новости09:00

«Барселона» и «Реал» сыграют в октябре и марте

Советский спорт08:35

В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «Барса» сыграет с «Атлетиком», «Реал» – с «Сельтой». Первое класико – 27 октября на «Камп Ноу»

Sports.ru08:19

«Валенсия» Черышева сыграет в первом туре с «Реал Сосьедадом». Класико пройдет 27 октября и 1 марта 2020-го

Спорт-Экспресс08:09
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Футбол

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что объединяет его с Халком

Обновлено в 16:14
Политика

Путин призвал Гуаидо «вернуться на грешную Землю»

Президент России Владимир Путин, говоря на пресс-конференции в Риме о ситуации в Венесуэле, призвал главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом южноамериканской республики, «вернуться на Землю» и руководствоваться демократическими процедурами.
Обновлено в 16:18
Экономика

Tele2 перестает оказывать услуги в Абхазии

С 15 июля абонентам Tele2 будут недоступны услуги связи при нахождении на территории Абхазии, следует из сообщения на сайте оператора.
Обновлено в 13:41
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Политика

На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17

В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Футбол

Арьен Роббен завершил карьеру футболиста

Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11
Футбол

Нападающий «Зенита» Полоз перешел в «Сочи»

Форвард «Зенита» Дмитрий Полоз стал игроком «Сочи». Детали трансфера не разглашаются.
Обновлено в 13:15
Происшествия

В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Умер испанский актер Артуро Фернандес

В одной из клиник Мадрида умер актер Артуро Фернандес.
Обновлено в 04:24
Политика

Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

Погибшие подводники предотвратили страшную катастрофу

Глава военного ведомства только что вернулся из Североморска, где разбирался в трагической ситуации, в результате которой погибли 14 военно-морских офицеров, в том числе 7 капитанов 1 ранга и два Героя России.
Обновлено в 03:10
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Украинский футболист оскорбил россиян перед игрой с «Краснодаром-2»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать заявление украинского полузащитника венгерского клуба "Халадаш" Юрия Габовды, который высказался в адрес российского клуба "Краснодар-2".
Обновлено в 12:22
Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

Обновлено в 13:52
Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
Спорт

Россия поспорит со Швецией за попадание в олимпийскую квалификацию

Сборная Сербии крупно обыграла команду Швеции в четвертьфинале чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 87:49.
Обновлено в 16:07
Культура

Журналист узнал, как выглядит Бэнкси

Телеканал ITV London обнаружил архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который может являться самым известным анонимным уличным художником Бэнкси.
Обновлено в 16:17
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Гаджеты

Android 10 для Xiaomi Mi 9 стала на шаг ближе к выпуску

Бета-версия Android 10 стала доступна для Xiaomi 9 еще в мае после официальной премьеры этой операционной системы.
Обновлено в 02:33
Политика

Появилось видео задержания иранского танкера

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Арбенина показала свой загородный дом Андрею Малахову

Накануне своего юбилея звезда дала откровенное интервью Андрею Малахову. Телеведущий побывал в особняке Арбениной.
Обновлено в 06:45
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено в 01:01
Политика

На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж на Россию

Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника одного из оборонных предприятий по подозрению в совершении госизмены.
Обновлено в 13:27
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

Обновлено в 14:42
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
Космос

К Земле мчится огромный астероид

Обновлено в 14:52
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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