Стал известен календарь чемпионата Испании на следующий сезон. "Барселона" и "Реал" между собой сыграют осенью и весной. В Каталонии встреча пройдет 27 октября, а в Мадриде команды сойдутся 1 марта.

«Реал» и «Барселона» сыграют друг с другом 27 октября и 1 марта

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