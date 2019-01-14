Футбол

«Реал» и «Барселона» сыграют 2 марта
Soccer.ru
06:25

Стала известна дата проведения матча между «Реалом» и «Барселоной» в рамках 26-го тура Примеры.
Soccer.ru06:25

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Названа дата проведения матча «Реал» — «Барселона» во втором круге чемпионата Испании

Sport24.ru06:55

Стала известна дата проведения игры «Реал» — «Барселона» во втором круге Примеры

Чемпионат06:26

«Реал» и «Барселона» сыграют 2 марта

Soccer.ru06:25

Матч «Реал» - «Барселона» пройдет 2 марта

Спорт-Экспресс06:21

Матч чемпионата Испании «Реал» - «Барселона» пройдет 2 марта, сообщают СМИ

РИА Новости06:03

Игра «Реал» – «Барселона» пройдет 2 марта. В первом круге каталонцы выиграли со счетом 5:1

Бомбардир.ру06:58
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Футбол

«Динамо» объявило о возвращении Юсупова

Обновлено в 05:09
Футбол

Мак: Шкртел рассказал, что у «Фенербахче» все сложно

Полузащитник петербургского "Зенита" Роберт Мак сообщил, что, по словам его товарища по сборной Словакии Мартина Шкртела, который выступает за "Фенербахче", турецкий клуб сейчас переживает сложные времена.
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Игроки московского «Локомотива» отправились в Катар, где с 14 по 29 января будут проходить первый сбор.
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Кокорин пожаловался на отсутствие бассейна в СИЗО

Футболист Александр Кокорин, арестованный за избиение нескольких человек в столичном кафе, пожаловался на обострение травмы и невозможность поддерживать спортивную форму в условиях содержания в СИЗО «Бутырка».
Обновлено вчера в 23:13
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Дюков стал единственным кандидатом на пост главы РФС

Председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
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Олег Кононов: «С детства болел за „Спартак“»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов признался, что с детства симпатизировал московскому клубу.
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Вратарь «МЮ» Давид де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в АПЛ

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Вратарь «Спартака» Терешкин пропускает тренировку в понедельник

Молодой вратарь "Спартака" Владислав Терешкин пропускает очередную тренировку команды в понедельник.
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Нападающий Николоз Кутателадзе не сможет выступать за махачкалинский «Анжи».
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На просмотре находится защитник Савелий Козлов и один игрок из молодежки.
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Сантьяго Солари: «„Реал“ испытывает проблемы с глубиной состава»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари рассказал о своих эмоциях от победы над «Бетисом» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании.
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«Тоттенхэм» может доиграть сезон на недостроенном домашнем стадионе

Новый стадион лондонского «Тоттенхэм Хотспур» не будет достроен до конца в нынешнем сезоне, утверждает Daily Mail.
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Игуаин официально запросил трансфер в «Челси»

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Владислав Радимов: «„Зенит“ - фаворит в борьбе за золотые медали»

Раз "Зенит" лидирует - значит, у него априори шансы выше, чем у остальных.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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