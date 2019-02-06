Футбол
«Реал» и «Барселона» сравнялись по победам в КласикоSoccer.ru 00:41
"Барселона" накануне разгромила "Реал" в матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0). Теперь у команд по 95 побед в Эль Класико, если считать официальные встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Барселона» сравнялась с «Реалом» по числу побед в Класико, у обоих теперь 95
Бомбардир.рувчера в 23:36
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Обновлено в 07:57
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Семь лыжников попали под лавину в КЧР
Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Молодой человек зажег файер в зале Басманного суда в Москве
В зале заседаний Басманного суда Москвы один из слушателей сразу после оглашения постановления о продлении меры пресечения обвиняемым по делу "Черного блока" зажег файер, здание было задымлено, молодого человека задержали приставы, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Обновлено в 11:00
Политика
Генпрокурор Израиля намерен предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерении предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху во взяточничестве и мошенничестве.
Обновлено в 11:31
Политика
Путин обсудил с индийским премьером конфликт между Индией и Пакистаном
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с индийским премьером Нарендрой Моди конфликт между Индией и Пакистаном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 11:52
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о начале взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге
"Нафтогаз" начал процесс взыскания активов "Газпрома" в Люксембурге, сообщается на странице компании в Facebook.
Обновлено в 09:25
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров
Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Самаре уволили директора кладбища
Обновлено в 04:30
Происшествия
Российское судно врезалось в мост в Южной Корее, капитан был пьян
В южнокорейском городе Пусан произошла авария: российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост.
Обновлено в 09:32
Общество
Роскомнадзор: В отношении Facebook составлен протокол о правонарушении
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) составила административный протокол в отношении американской социальной сети Facebook в связи с непредставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории Российской Федерации.
Обновлено в 10:53
Экономика
«АвтоВАЗ» решил уйти от статуса публичной компании
ПАО "АвтоВАЗ" обратится на "Московскую биржу" с заявлением о делистинге акций компании.
Обновлено в 10:47
Финансы
Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Бывшего главного инженера «Адмиралтейских верфей» арестовали
Ранее обвинение по данному делу было предъявлено бывшему гендиректору "НовИТ ПРО" Андрею Петрову и заместителю главного инженера "Адмиралтейских верфей" - начальнику инженерного центра Глебу Емельченкову.
Обновлено в 11:58
Политика
Сергей Миронов предложил решить вопрос Курил их переименованием
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил переименовать Курильские острова.
Обновлено в 10:02
Футбол
«Динамо» не сыграет со «Спартаком» в матче РПЛ на новой арене
Обновлено в 06:08
Футбол
Врачи «Зенита» смогут осмотреть Кокорина в СИЗО
Обновлено в 10:06
Экономика
Кудрин назвал россиян отсталыми
Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда, заявил глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Адвокат заявил о переводе Винника в специализированную больницу
Адвокаты в течение нескольких недель безуспешно пытались добиться перевода Винника в больницу, где ему могли бы оказать квалифицированную помощь.
Обновлено в 09:17
Политика
В Житомирской области сняли мораторий на русскоязычные фильмы и песни
Под "русскоязычным культурным продуктом" на Украине подразумеваются все формы культурных произведений на русском языке - песни, книги, фильмы, сериалы, шоу, театральные постановки итд.
Обновлено в 10:49
Общество
Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT
Баронова уточнила, что пока планирует сделать аудит проделанной работы, дать свои рекомендации, постепенно присоединиться к команде, "ну и дальше вместе двигаться в нашем общем деле построения страны, в которой хочется жить".
Обновлено в 07:59
Финансы
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено в 05:31
Политика
Минздрав подтвердил эхинококкоз у 49 ульяновских суворовцев
«По состоянию на 20 февраля 2019 г. по результатам обследования воспитанников, направленных в УГСВУ на обследование, диагноз «Эхинококкоз» установлен в 49 случаях», — написано в ответе Минздрава за подписью Краевого.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Политика
Трамп и Ким Чен Ын не договорились на саммите
Обновлено в 06:39
Путешествия
Ростуризм рекомендует уточнять время вылетов в Юго-Восточную Азию
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном и маршрутов через Китай и Индию информирует, что в настоящее время рейсы выполняются по альтернативным маршрутам с изменением по времени, и рекомендует туристам перед вылетом уточнять актуальную информацию о времени вылета рейсов у туроператов и авиакомпаний, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 09:46