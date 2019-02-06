«Реал» и «Барселона» сравнялись по победам в КласикоSoccer.ru 00:41

"Барселона" накануне разгромила "Реал" в матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0). Теперь у команд по 95 побед в Эль Класико, если считать официальные встречи.

«Реал» и «Барселона» сравнялись по победам в Класико

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