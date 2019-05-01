Футбол
«Реал» и «Барселона» пожелали Касильясу скорейшего выздоровленияSports.ru вчера в 11:46
«Реал» и «Барселона» поддержали вратаря «Порту» Икера Касильяса, который перенес инфаркт. «Реал» хочет передать своему любимому капитану Икеру Касильясу всю поддержку. Касильяс за свою карьеру научил нас преодолевать самые невероятные препятствия, чтобы прославлять клуб.
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«Сдаваться не в наших правилах». Футболисты и клубы поддержали перенесшего инфаркт Касильяса
Телеканал 360°вчера в 12:45
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Происшествия
Погибли 48 человек: со дня трагедии в Одессе прошло пять лет
События, произошедшие 2 мая 2014 года, и на сегодняшний день вызывают массу вопросов Со дня трагедии в Одессе прошло ровно пять лет.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Во Всеволожске загорелся жилой дом
По словам очевидцев, дом вспыхнул в микрорайоне Мельничный ручей на Социалистической области. Деревянное здание охватил сильный огонь.
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Наука
Назван снижающий риск ожирения продукт
Японские ученые из колледжа Doshisha выяснили, какой продукт снижает риск развития ожирения.
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Шоу-бизнес
Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини
Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини, опубликовав его в Instagram.
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Шоу-бизнес
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Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
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Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»
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Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных изменениях в стране и призвал представителей всех ветвей власти внести предложения для исправления допущенных ошибок.
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Эксперты назвали пункты ПДД, которые водитель должен знать наизусть
Одним из самых больших пунктов в ПДД является 2.7 – «Водителю запрещается».
Обновлено вчера в 21:00
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе после запуска горящих шаров
«В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, осуществленный ранее с территории сектора Газа в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:40
Хоккей
«Каролина» повела со счетом 3-0 в серии с «Айлендерс»
Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Каролины". Следующий матч пройдет 3 мая на льду "Харрикейнз".
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Последний раз о гибели российских военных в Сирии сообщалось в конце марта.
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Авто
Обновлённый Chery Tiggo 8 поступил в продажу
Флагманский кроссовер китайского концерна Chery поступил в салоны дилеров марки – пока только в Поднебесной.
Обновлено 29 апреля в 07:58
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы
Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Путин подписал закон о надежном интернете
Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка
В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».
Обновлено вчера в 20:35
Теннис
Мария Шарапова снялась с турнира в Риме
Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на представительном турнире в Риме.
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Шоу-бизнес
В церкви отказались признавать развод Петросяна и Степаненко
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Штаб Зеленского подтвердил: его жена купила квартиру в Крыму
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердил сообщения о том, что жена политика Елена купила трехкомнатный пентхаус в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии, в 7 км от Ялты.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков
Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.
Обновлено вчера в 22:44
Гаджеты
Составлен топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года
Эксперты составили рейтинг смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью в 2018 году.
Обновлено 30 апреля в 18:45
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено вчера в 11:36
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до премьеры
Компания Kia готовит к дебюту внедорожную модификацию хэтчбека Сееd. Новинка под названием Xceed будет представлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 23:02