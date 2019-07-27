Футбол

«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матчеРБК вчера в 23:42

Матч проходил в США и закончился со счетом 7:3 в пользу «Атлетико». Форвард Диего Коста оформил покер, в том числе забив один мяч с пенальти. При этом с 65-й минуты команды доигрывали матч без одного игрока: за потасовку с поля были удалены Коста и защитник «Реала» Даниэль Карвахаль.
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