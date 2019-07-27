Футбол

«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матчеРБК вчера в 23:42

Матч проходил в США и закончился со счетом 7:3 в пользу «Атлетико». Форвард Диего Коста оформил покер, в том числе забив один мяч с пенальти. При этом с 65-й минуты команды доигрывали матч без одного игрока: за потасовку с поля были удалены Коста и защитник «Реала» Даниэль Карвахаль.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реал» потерял нападающего в матче против «Атлетико»

Матч ТВвчера в 23:52

Сауль: «Я был зол, потому что мы всегда хотим играть на ноль»

Soccer.ru00:49

«Реал» — «Атлетико». Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты

Sport24.ruвчера в 22:31

International Champions Cup. Покер Диего Косты помог «Атлетико» разгромить «Реал»

Sports.ruвчера в 22:05

Видеообзор сокрушительного поражения «Реала» в матче с «Атлетико»

Чемпионат03:16

«Реал» потерял нападающего в матче против «Атлетико»

Sportbox.RUвчера в 23:52

7:3 в мадридском дерби! Жоау Феликс и Диегу Коста уничтожили «Реал»

Спорт-Экспрессвчера в 22:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 03:59, Вашингтон
Экономика

«История игрушек 4», Барби способствуют росту доходов Mattel

"История игрушек 4" стала одним из самых популярных мультфильмов года, собрав более $860 миллионов по всему миру.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией

Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету

С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Обновлено вчера в 14:48
Политика

Моряки с задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву

Экипаж российского танкера, задержанного накануне на Украине, прилетел в пятницу Москву рейсом из Кишинева.
Обновлено вчера в 00:06
Интернет

В WhatsApp добавят новые функции

Разработчики тестируют новые функции WhatsApp для обновленной версии приложения на ios.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии

Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Политика

Трамп пригрозил санкциями в ответ на «безрассудство Макрона»

Соединенные Штаты могут ввести ввозные пошлины на французское вино в ответ на действия Парижа, обложившего «цифровым налогом» американские компании, специализирующиеся на разработке высоких технологий.
Обновлено вчера в 15:55
Футбол

Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»

Обновлено в 00:15
Происшествия

К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обысками

Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова.
Обновлено в 02:34
Транспорт

Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт

Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие

Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы

Часть экспозиции посвящена конфликту в Сирии и среди прочего там представлены кассетные бомбы, применение которых ранее в Минобороны отрицали.
Обновлено вчера в 08:06
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
Обновлено вчера в 18:21
Авто

Они проехали миллион км на своих машинах – 10 невыдуманных историй

Обновлено в 03:07
Общество

Собянин предупредил о провокациях на несогласованной акции у мэрии

Обновлено в 03:39
Политика

Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе

Обновлено в 03:39
Политика

Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Общество

Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания

Австралийские ученые совместно с коллегами из США проанализировали сотни постов в Twitter в 2018 году и выяснили, по каким поводам люди подвергают свой организм крайней опасности, планируя употреблять алкоголь "до потери сознания".
Обновлено в 01:45
Космос

Японская ракета «МОМО-4» упала в море после запуска

После второго запуска двигатель ракеты автоматически отключился раньше времени, в результате чего космический аппарат рухнул в море.
Обновлено в 03:44
Здоровье

Обнаружена опасность средств для отпугивания комаров

Врачи рассказали, какую опасность для здоровья человека могут представлять средства для отпугивания комаров.
Обновлено вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым

Обновлено в 02:39
Общество

В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Американского генерала обвинили в домогательствах к подчиненной

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе

Обновлено в 02:58
Происшествия

Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

Обновлено вчера в 14:36
Футбол

Селюк: «Отправить Усмана Мухаммеда потренироваться в „Спартак“ — он вытеснит из состава Фернандо»

Отправить Усмана потренироваться в «Спартак»:https://sport24.ru/teams/fс-spartak-moskva/ — он вытеснит из состава Фернандо.
Обновлено в 03:25
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Петербурге

Обновлено в 00:17
Политика

Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн

Обновлено в 03:31
Политика

Российские дипломаты посетили задержанное в КНДР судно

Сотрудники российского посольства в Северной Кореее проводят вторую встречу с экипажем сейнера «Сяньхайлинь-8».
Обновлено 25 июля в 23:00
Гаджеты

AMD запретила ASUS сравнивать свои материнские платы с платами MSI и Gigabyte

Компания ASUS опубликовала ряд довольно занимательных маркетинговых слайдов, на которых она сравнивает свои материнские платы на чипсете AMD X570 с материнскими платами на том же чипсете компаний MSI и Gigabyte.
Обновлено в 03:52
ещё по теме
Диего Коста
Испанский футболист
Испанский и бразильский футболист, нападающий испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное