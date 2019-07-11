Мадридский «Реал» по-прежнему претендует на покупку полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба. Как сообщает Abc.es, руководством «королевского клуба» рассчитывает, что футболист сам поговорит с вице-президентом англичан Эдом Вудвордом и объявит о желании уйти.

«Реал» готов заплатить за Погба до 145 миллионов евро, «МЮ» хочет 170

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