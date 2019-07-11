Мадридский «Реал» по-прежнему претендует на покупку полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба. Как сообщает Abc.es, руководством «королевского клуба» рассчитывает, что футболист сам поговорит с вице-президентом англичан Эдом Вудвордом и объявит о желании уйти.

«Реал» готов заплатить за Погба до 145 миллионов евро, «МЮ» хочет 170

Все про Спорт ру

Театры Актер Олег Дмитриев умер в Петербурге В Санкт-Петербурге в возрасте 49-лет скончался актер Малого драматического театра Олег Дмитриев.

Происшествия В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек При опрокидывании автомобиля в Туве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестерых несовершеннолетних.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Происшествия СМИ упомянули Дубровского в уголовном деле о хищениях у РЖД Дело о создании организованного преступного сообщества возбуждено 18 июня Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества, похитившего у РЖД сумму свыше 1,2 млрд рублей.

Происшествия Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.

Экономика ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.

Происшествия СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.

Авто Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.

Происшествия В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.

Политика Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.

Происшествия Российская школьница попала в больницу после укусов матери Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.

Здоровье Красноярский перинатальный центр закрывают на дезинфекцию С 26 августа по 8 сентября закрывается на обработку красноярский перинатальный центр.

Политика В офисе президента Украины прошли обыски Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.

Общество В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму Антимонопольщики проверяют информацию о том, что владельцы кафе с шаурмой, находящееся в краевом центре, использовали религиозный образ для рекламы своего заведения.

Происшествия ФСБ пришла с обысками к митинговавшим против храма в Екатеринбурге Региональный Следственный комитет и УФСБ проводят обыски у защитников сквера в Екатеринбурге, где хотели строить кафедральный собор святой Екатерины.

Политика Врио губернатора хочет заслужить доверие жителей Севастополя Определённый багаж информации о ситуации в Севастополе уже есть у Михаила Развожаева, которого накануне президент России назначил врио губернатора города-героя.

Футбол Медведь стал футболистом «Ростова» 19-летний полузащитник Владимир Медведь подписал контракт с «Ростовом». Владимир является воспитанником минского «Динамо».

Армия и оружие Начались поставки С-400 в Турцию Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.

Происшествия Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Авто Toyota разработает новый кроссовер Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.

Авто В Сети показали фото Kia XCeed в кузове пикап Дизайнеры решили представить недавно представленный корейский кроссовер в практичном кузове «пикап».