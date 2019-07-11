Футбол

«Реал» готов заплатить за Погба до 145 миллионов евро, «МЮ» хочет 170ProstoProSport вчера в 16:40

Мадридский «Реал» по-прежнему претендует на покупку полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба. Как сообщает Abc.es, руководством «королевского клуба» рассчитывает, что футболист сам поговорит с вице-президентом англичан Эдом Вудвордом и объявит о желании уйти.
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«Реал» назвал «МЮ» сумму, которую готов отдать за Погба

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«Реал» планирует продать игроков на 100 миллионов евро, чтобы купить Погба

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Главные новости утра. Прошляков перешел из «Спартака» в «Ростов», «Реал» может продать троих игроков, чтобы купить Погба

Бомбардир.рувчера в 04:58

«Реал» готов заплатить за Погба € 125 млн

Чемпионатвчера в 15:59
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Театры

Актер Олег Дмитриев умер в Петербурге

В Санкт-Петербурге в возрасте 49-лет скончался актер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
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Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек

При опрокидывании автомобиля в Туве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестерых несовершеннолетних.
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Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
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Происшествия

СМИ упомянули Дубровского в уголовном деле о хищениях у РЖД

Дело о создании организованного преступного сообщества возбуждено 18 июня Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества, похитившего у РЖД сумму свыше 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа

Алжирские болельщики, празднуя выход сборной в полуфинал турнира, устроили беспорядки в центре Парижа.
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Экономика

ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Авто

Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в России

Счетная палата России, обнаружив несколько марок дорогих автомобилей, которые не вошли в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, предложила усовершенствовать действующий механизм взимания налога на роскошь.
Обновлено вчера в 02:34
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено 10 июля в 23:08
Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Общество

В Царское Село будут пускать только по паспорту

Музей-заповедник «Царское село» сообщил о новых правила продажи онлайн-билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 16:04
Здоровье

Красноярский перинатальный центр закрывают на дезинфекцию

С 26 августа по 8 сентября закрывается на обработку красноярский перинатальный центр.
Обновлено в 03:23
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

ВСУ за сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня в ДНР

ВСУ в минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям ДНР 248 боеприпасов.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия

Зампреда ПФР интегрировали в коррупцию

Чиновник получал малые откаты за большие контракты В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

В Перми УФАС проверит «божественную» шаурму

Антимонопольщики проверяют информацию о том, что владельцы кафе с шаурмой, находящееся в краевом центре, использовали религиозный образ для рекламы своего заведения.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия

ФСБ пришла с обысками к митинговавшим против храма в Екатеринбурге

Региональный Следственный комитет и УФСБ проводят обыски у защитников сквера в Екатеринбурге, где хотели строить кафедральный собор святой Екатерины.
Обновлено в 04:00
Происшествия

17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

Обновлено в 01:40
Политика

Врио губернатора хочет заслужить доверие жителей Севастополя

Определённый багаж информации о ситуации в Севастополе уже есть у Михаила Развожаева, которого накануне президент России назначил врио губернатора города-героя.
Обновлено в 01:30
Футбол

Медведь стал футболистом «Ростова»

19-летний полузащитник Владимир Медведь подписал контракт с «Ростовом». Владимир является воспитанником минского «Динамо».
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии

Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
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Авто

Toyota разработает новый кроссовер

Японский автобренд планирует использовать мощности своего автозавода в Алабаме для производства нового кроссовера вместо ранее предполагаемого седана Corolla.
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Режиссёр «Рокетмена» снимет третьего «Шерлока Холмса»

Декстер Флетчер («Эдди Орел», «Рокетмен») станет режиссёром третьего фильма о Шерлоке Холмсе.
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В Сети показали фото Kia XCeed в кузове пикап

Дизайнеры решили представить недавно представленный корейский кроссовер в практичном кузове «пикап».
Обновлено вчера в 14:08
Энергетика

Нафтогаз Украины размещает евробонды в долларах и евро

По данным IFR, начавшееся 8 июля роуд-шоу завершится сегодня. Общий объем выпуска облигаций не превысит 900 миллионов евро.
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Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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