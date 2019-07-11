Футбол

«Реал» готов заплатить за Погба до 145 миллионов евро, «МЮ» хочет 170ProstoProSport вчера в 16:40

Мадридский «Реал» по-прежнему претендует на покупку полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба. Как сообщает Abc.es, руководством «королевского клуба» рассчитывает, что футболист сам поговорит с вице-президентом англичан Эдом Вудвордом и объявит о желании уйти.
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Ради трансфера Погба «Реал» готов расстаться с Бэйлом, Иско и Хамесом

Вести.Ruвчера в 04:59

«Реал» планирует продать игроков на 100 миллионов евро, чтобы купить Погба

Спорт-Экспрессвчера в 20:59

«Реал» готов заплатить за Погба € 125 млн

Чемпионатвчера в 15:59

«Реал» назвал «МЮ» сумму, которую готов отдать за Погба

Евро-футбол.ру01:45

«Реал» может продать Бэйла, Иско и Хамеса, чтобы купить Погба

Все про Спорт рувчера в 04:05

Главные новости утра. Прошляков перешел из «Спартака» в «Ростов», «Реал» может продать троих игроков, чтобы купить Погба

Бомбардир.рувчера в 04:58

«Реал» намерен приобрести Поля Погба

Еженедельник Футболвчера в 03:18
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Россия начала поставки С-400 в Турцию

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Происшествия

Алжирские футбольные болельщики устроили погром в центре Парижа

Обновлено в 02:30
Политика

Путин и Зеленский провели первый телефонный разговор

Президент России Владимир Путин впервые провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Газманов признался в алкогольной зависимости

67-летний певец Олег Газманов признался, что на заре карьеры у него были проблемы с алкоголем.
Обновлено в 03:50
Политика

Киев выразил Москве протест из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ в связи с решением российской Генпрокуратуры о признании нежелательной деятельности канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев", сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 03:32
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Авто

В России отзывают 52 автомобиля Mercedes-Benz из-за рулевого механизма

Официальные дилеры Mercedes-Benz объявляют об отзывной кампании 52 автомобилей С-Class и Е-Class, а также модели GLK.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика

Минфин выпустит народные облигации по новым правилам

В сентябре Министерство финансов выпустит народные облигации (ОФЗ-н) по новым правилам.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция

К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 10:05
Шоу-бизнес

Кристину Асмус на съемках заразили подкожными клещами

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, что 10 лет назад гримеры занесли ей под кожу клещей.
Обновлено в 02:50
Экономика

Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио

Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах.
Обновлено в 05:21
Общество

«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей

Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Кино

Премьеру фильма «Наследники 3» отменили из-за смерти Камерона Бойса

Disney Channel отменил премьеру мюзикла "Наследники 3" из-за внезапной смерти Камерона Бойса, исполнившего в фильме одну из ролей, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено в 05:40
Здоровье

850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Наука

В Греции найдены древнейшие в Евразии останки человека

В пещере Алидима специалисты нашли череп кроманьонца, который жил здесь больше двухсот тысяч лет назад.
Обновлено 10 июля в 22:15
Общество

Полиция не получала жалоб на кафе из-за рекламы «божественной шаурмы»

Заявлений с жалобами на рекламу "божественной шаурмы" в кафе, возмутившее церковь, в территориальные отделы полиции Перми пока не поступало, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Обновлено в 03:02
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Россиянка попала в психбольницу на Бали

Полицейские были вынуждены доставить россиянку в психиатрическую клинику из-за ее неподобающего поведения.
Обновлено вчера в 21:41
Наука

Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов

Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено 09 июля в 16:55
Армия и оружие

Седьмой тральщик «Анатолий Шлемов» проекта 12700 заложили в Петербурге

"Сегодня закладываем седьмой корабль противоминной обороны", - сказал генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо.
Обновлено в 05:12
Авто

Green NCAP представила новые оценки за чистоту

Обновлено в 04:07
Происшествия

В Норвегии заявили об утечке радиации с затонувшей АПЛ «Комсомолец»

АПЛ К-278 «Комсомолец» затонула 7 апреля 1989 года в Норвежском море, после возникновения пожара.
Обновлено 10 июля в 01:31
Армия и оружие

Первый опытный образец морского ЗРК «Тор-МФ» создадут в 2020-х годах

Первый опытный образец зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-МФ" для ВМФ России будет создан в начале 2020-х годов.
Обновлено вчера в 20:06
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Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
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В кинотеатрах России выходит в прокат боевик Люка Бессона «Анна»

Киллера в "Анне" сыграла новая муза Бессона — 26-летняя уроженка Магадана, российская модель Саша Лусс.
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Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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