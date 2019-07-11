Футбол
«Реал» готов заплатить за Погба до 145 миллионов евро, «МЮ» хочет 170ProstoProSport вчера в 16:40
Мадридский «Реал» по-прежнему претендует на покупку полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба. Как сообщает Abc.es, руководством «королевского клуба» рассчитывает, что футболист сам поговорит с вице-президентом англичан Эдом Вудвордом и объявит о желании уйти.
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«Реал» планирует продать игроков на 100 миллионов евро, чтобы купить Погба
Спорт-Экспрессвчера в 20:59
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