Футбол
«Реал» дважды пытался подписать ПуйоляСпорт-Экспресс 01:02
"Реал" дважды хотел подписать меня, но тогдак я уже был в лучшем клубе мира, – цитирует Mundo Deportivo Пуйоля.
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Пуйоль: «„Реал“ пытался меня заполучить дважды, но я итак играл в лучшем клубе мира»
Sport.ruвчера в 16:44
Карлес Пуйоль: «„Реал“ дважды хотел купить меня, но я уже был в лучшем клубе мира»
Sports.ruвчера в 15:45
Пуйоль: «Реал» дважды звал меня к себе, но я уже был в лучшем клубе мира — в «Барселоне»
Sport24.ruвчера в 15:20
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Названы сроки тушения лесных пожаров в Сибири
Ранее «СП» сообщала новость о том, что президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и предложил помощь американцев в тушении лесных пожаров в Сибири.
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Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
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Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
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Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
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В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
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Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Обновлено вчера в 20:58
Музыка
Участник группы Rammstein назвал Горбачева героем
Участник музыкального коллектива Rammstein, клавишник Кристиан Флаке Лоренц заявил, что он считает Михаила Горбачева героем.
Обновлено в 00:56
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной
В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:56
Теннис
Калинская победила Пуиг и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Обновлено вчера в 09:18
Футбол
«Динамо» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Согласно источнику, московский клуб нацелился на форварда "Ривер Плейт" Сантоса Борре.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
ЦБ взял на контроль субсидирование ипотеки для многодетных россиян
Банк России поставил на контроль госпрограмму по субсидированию ипотеки для многодетных россиян, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
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США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана
Власти США ввели санкции против министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
На серой ветке метро Москвы произошел сбой
На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездом из-за падения человека на пути.
Обновлено в 01:27
Общество
Свердловские депутаты заработали почти полмиллиарда рублей
В сумме народные избранники заработали почти полмиллиарда рублей. Сведения о доходах депутатов опубликованы на сайте Заксобрания.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено вчера в 04:39
Авто
Китайский концерн Great Wall расширит производство в России
Минпромторг одобрил заявку китайского автоконцерна Great Wall на специнвестконтракт (СПИК) с Правительством РФ.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Иркутской области подтоплены почти 1,8 тыс. домов
Число жилых домов, попавших в зону подтопления в Иркутской области после прохождения второй волны паводка, за сутки увеличилось и составляет 1 786.
Обновлено вчера в 23:57
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено вчера в 08:03
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено вчера в 14:42
Игры
Королевская битва Mavericks: Proving Grounds отменена
Королевскую битву размером в тысячу человек для игры Mavericks: Proving Grounds отменили после четырех дней после официального старта альфа-тестирования.
Обновлено вчера в 07:30