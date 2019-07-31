Футбол

«Реал» дважды пытался подписать ПуйоляСпорт-Экспресс 01:02

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"Реал" дважды хотел подписать меня, но тогдак я уже был в лучшем клубе мира, – цитирует Mundo Deportivo Пуйоля.
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