Футбол
«Реал» дважды пытался подписать ПуйоляСпорт-Экспресс 01:02
"Реал" дважды хотел подписать меня, но тогдак я уже был в лучшем клубе мира, – цитирует Mundo Deportivo Пуйоля.
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Пуйоль: «„Реал“ пытался меня заполучить дважды, но я итак играл в лучшем клубе мира»
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Карлес Пуйоль: «„Реал“ дважды хотел купить меня, но я уже был в лучшем клубе мира»
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Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
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Действие обязательных требований к бизнесу ограничат пятью годами
Документ ограничивает срок действия требований к бизнесу пятью годами.
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