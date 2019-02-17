Футбол
«Реал» дома уступил «Жироне», Рамос получил красную карточкуСпорт-Экспресс вчера в 07:57
"Жирона" на выезде обыграла "Реал" (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Испании. Мадридский клуб открыл счет на 25-й минуте благодаря удару головой Каземиру после подачи Тони Крооса. После того, как Серхио Рамос сыграл рукой в своей штрафной, пенальти реализовал Кристиан Стуани.
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Серхио Рамос — первый футболист в истории Примеры, получивший 20 красных карточек
Sport24.ruвчера в 09:18
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