«Реал» договорился с полузащитником «Тоттенхэма» Эриксеном о контрактеГазета.Ru 12:23

Мадридский "Реал" успешно провел переговоры с хавбеком "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном и заручился его согласием на переход, передает "Советский спорт". Однако, по информации AS, помешать сделке теперь может только руководство лондонской команды.

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