Футбол
Хавбек "Манчестер Сити" Браим Диас продолжит карьеру в испанской Примере. Как сообщает Marca, "горожане" согласились отпустить 19-летнего футболиста в мадридский "Реал".
Евро-футбол.ру03:33
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Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Бизнесмена Михальченко приговорили к колонии за контрабанду алкоголя
Бизнесмена приговорили к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Известий».
Обновлено в 04:21
Хоккей
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 02:27
Общество
Роскачество проверило состав красной икры
Обновлено в 00:16
Политика
Названа дата новой встречи Путина и Лукашенко
Ожидается, что лидеры двух стран продолжат обсуждение белорусско-российского сотрудничества, которые стороны обсуждали на предыдущей встрече в Кремле 25 декабря.
Обновлено в 04:27
Происшествия
На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»
Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль город Манбидж
Подразделения сирийской армии вошли в пятницу в город Манбидж, расположенный в 85 км от Алеппо.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Нападение на врачей скорой в Санкт-Петербурге попало на видео
В Санкт-Петербурге врач скорой медицинской помощи подвергся нападению.
Обновлено в 04:15
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Специалисты портала полагают, что в 2019 году в России продолжится рост спроса на аналитиков данных: "Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг".
Обновлено в 02:27
Политика
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Пассажир пытался сбежать с рейса в аэропорту Внуково
Пассажир пытался сбежать с рейса Москва — Екатеринбург в аэропорту Внуково, он был задержан пограничниками на перроне.
Обновлено в 03:27
Экономика
ЦБ прогнозирует рост инфляции до 5,5% из-за повышения НДС
Инфляция может достичь 5,5% уже в начале 2019 года из-за повышения НДС с 18% до 20%, говорится в комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения» (.pdf).
Обновлено в 03:09
Общество
Путин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в митинги
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий административном наказание за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Обыски в магазинах и на складах компании «Красное и Белое» завершены
Обновлено вчера в 03:40
Экономика
АФК «Система» и ВТБ объявили о создании крупного фармхолдинга
Консорциум, в который помимо ВТБ и "Системы" вошел менеджмент ФП "Оболенское", приобрел 95,14% акций фармацевтического завода за 15,5 млрд руб. Эффективная доля АФК "Система" в OBL Pharm по итогам сделки составила 11,7%, уточняет компания.
Обновлено в 03:05
Политика
Путин поздравил с Новым годом арестованного бывшего президента
Путин пожелал находящемуся под арестом Кочаряну доброго здоровья, стойкости и крепости духа. Кочарян был повторно арестован 7 декабря.
Обновлено в 02:54
Политика
На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают
Обновлено в 03:52
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Путин подписал закон об отмене роуминга в России
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роумнига, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, какое оружие вермахта пойдет на ступени храма
Напомним, в минувший понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил России, строящегося на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейного оружия вермахта.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, как рождался проект «Авангард»
Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 02:49
Политика
«Русал» избрал нового председателя Совета директоров
"Русал" в сообщении, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже, уведомил, что совет директоров избрал нового председателя.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Нижнем Новгороде автобус въехал в остановку
В Нижнем Новгороде автобус въехал в остановку. В результате ДТП погибла женщина.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Финляндии задержана гражданка России по запросу США
Гражданка России задержана в Финляндии по запросу Соединённых Штатов, сообщили в российском посольстве.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
В России предложили приравнять вино к продукту питания
Член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Иван Абажер предложил приравнять российское вино к продукту питания.
Обновлено в 02:03
Космос
Ученые СССР разрабатывали межпланетную телесвязь
Комплекс "Плутон" осуществлял связь с автоматическими межпланетными станциями, запускаемымим СССР, однако был закрыт в 1989 году.
Обновлено вчера в 14:28
Общество
Путин одобрил закон об ответственном обращении с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, следует из соответствующего документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Счетная палата выявила неэффективное регулирование рынка алкоголя
Счетная палата выявила недостаточно эффективное регулирование производства и оборота алкогольной продукции в России, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 03:29