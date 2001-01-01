Футбол
«Реал» договорился с «Манчестер Сити» о трансфере Диаса
«Реал» договорился с «Манчестер Сити» о трансфере ДиасаЕвро-футбол.ру03:33
Хавбек "Манчестер Сити" Браим Диас продолжит карьеру в испанской Примере. Как сообщает Marca, "горожане" согласились отпустить 19-летнего футболиста в мадридский "Реал".
Евро-футбол.ру03:33
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