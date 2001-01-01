Манчестер Сити Спортивный клуб

Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».