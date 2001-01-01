Футбол

«Реал» договорился с «Манчестер Сити» о трансфере Диаса
Евро-футбол.ру
03:33

Хавбек "Манчестер Сити" Браим Диас продолжит карьеру в испанской Примере. Как сообщает Marca, "горожане" согласились отпустить 19-летнего футболиста в мадридский "Реал".
Евро-футбол.ру03:33

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Мадридский «Реал» выкупает у «Манчестер Сити» хавбека Диаса

Вести.Ru05:30

Диас сменит «Манчестер Сити» на «Реал»

Матч ТВ05:19

Диас сменит «Манчестер Сити» на «Реал»

Sportbox.RU05:19

«Реал» договорился с «Манчестер Сити» о трансфере 19-летнего хавбека Диаса

Чемпионат02:59

«Реал» заплатит «Ман Сити» 15 млн евро за Браима Диаса. Трансфер состоится зимой

Sports.ru03:50

Источник: «Реал» согласовал трансфер и условия контракта Диаса

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Браим Диас: борьба топ-клубов за талантливого юношу

LoginCasino.comвчера в 09:15
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Brahim Diaz
Испанский футболист
Spanish professional footballer who plays as a midfielder for Premier League club Manchester City and the Spanish under-21 national team.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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