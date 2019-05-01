«Реал» договорился с «Лионом» о трансфере Менди за 50 млн евроSports.ru 09:15

Стало известно, во сколько обойдется «Реалу» приобретение защитника Ферлана Менди у «Лиона». По информации журналиста Onda Cero Эду Пидаля, сделка согласована за 50 миллионов евро. «Реал» подпишет с 23-летним французом контракт сроком до лета 2025 года.

«Реал» договорился с «Лионом» о трансфере Менди за 50 млн евро

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