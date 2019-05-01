Футбол
«Реал» договорился с Эриксеном об условиях личного контрактаВести.Ru 09:35
Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на AS, по контракту со "сливочными" Эриксен получит в "Реале" улучшенные финансовые условия, нежели он имеет сейчас в "Тоттенхэме". Следующим этапом в оформлении перехода датчанина станет для "Реала" обсуждение трансфера с боссами "шпор".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть Евровидение
Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Политика
Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Глава Пентагона отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле и на границе с Мексикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Обновлено в 10:51
Общество
Двое участников Pussy Riot получили убежище в Швеции
Участники Pussy Riot краснодарские художники Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский получили политическое убежище в Швеции после апелляции в Миграционном суде, сообщает телеканал SVT.
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Общество
В победе дочери Алсу на «Голосе» заподозрили военный завод
Обновлено вчера в 13:29
Экономика
Госдума потратит 2,6 млн рублей на анализ пенсионных систем за рубежом
Госдума России заказала анализ модели развития и правового регулирования зарубежных пенсионных систем с возможностью использования зарубежного опыта в российской практике, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
В Стерлитамаке голая девушка гуляла по улицам города
Сегодня, 1 мая, в Стерлитамаке прохожие заметили голую девушку, которая гуляла по улицам города, - сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 09:09
Кино
Какие новые сериалы смотреть в мае: выбор «Газеты.Ru»
"Уловка-22" (" Catch-22") — с 17 мая на Hulu Первая с 1970-го (если не считать так и не вышедший сериал) попытка адаптировать один ключевых антивоенных романов XX века — "Уловку-22" Джозефа Хеллера (именно оттуда пошло это выражение), осуществленная под надзором Джорджа Клуни, который тут и продюсер, и режиссер, и актер.
Обновлено вчера в 12:51
Музыка
Пригожин и директор Алсу прокомментировали ее участие на «Евровидении»
Сергей Фадеев, директор российской певицы Алсу Абрамовой (Сафиной), подтвердил информацию о том, что его подопечная будет принимать участие в международном конкурсе "Евровидение-2019".
Обновлено в 08:00
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Игры
Авторы оригинальных Earthworm Jim работают над новой частью
Обновлено в 09:42
Общество
В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги
Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Политика
В МИД России прорабатывают возможность разговора Лаврова и Помпео
В Министерстве иностранных дел России заявили, что телефонный разговор главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео прорабатывается.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в Париже
Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Глюкоза продемонстрировала фигуру в открытом купальнике
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни
Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Политика
Гуайдо заявил о начале военного переворота в Венесуэле
Обновлено вчера в 07:08
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Посол РФ в США почтил память похороненных в штате Пенсильвания российских моряков
Посол РФ в США Анатолий Антонов во вторник почтил память моряков Российского императорского флота на кладбище "Гленвуд мемориал гарденз" в Брумолле (штат Пенсильвания).
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Путин уволил главного гаишника Москвы
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-майора полиции Виктора Коваленко от должности начальника управления ГИБДД по Москве.
Обновлено в 10:56