«Реал» договорился с Эриксеном об условиях личного контрактаВести.Ru 09:35

Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на AS, по контракту со "сливочными" Эриксен получит в "Реале" улучшенные финансовые условия, нежели он имеет сейчас в "Тоттенхэме". Следующим этапом в оформлении перехода датчанина станет для "Реала" обсуждение трансфера с боссами "шпор".

«Реал» договорился с Эриксеном об условиях личного контракта

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