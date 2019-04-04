Футбол
«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖNews.ru 06:37
Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале». Как сообщает AS со ссылкой на французский Canal+, 24-летний хавбек дал устное согласие на заключение контракта и переход в летнее трансферное окно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Здоровье
Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни
Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено в 13:33
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов
Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Обновлено в 10:24
Политика
Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко
Обновлено в 11:39
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 24 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:26
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Футбол
Роналду проиграл журналу в суде
Криштиану Роналду проиграл суд газете Der Spiegel.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Авто
В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей
По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию
Судебные документы показывают, что Мегалайн перевел 86 миллионов рублей (в то время около $1,4 миллиона) подрядчику Севзапстрой за строительство трех зданий в Молькино.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Подмосковье из автосалона угнали новую модель внедорожника BMW X7
"В автосалоне в Мытищах неизвестный мужчина проник в салон новой модели внедорожника BMW X7, в котором находились ключи, и угнал автомобиль", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:13
Авто
Tesla испытала рекордное падение продаж
Tesla объяснила снижение продаж не до конца отлаженной системой поставок новой Model 3, отметив, что на конец первого квартала 10,6 тыс. машин находились в пути к конечным потребителям.
Обновлено в 05:41
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Общество
В России перестали выдавать бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдавать СНИЛС в бумажном виде, потому что документ уходит в цифру, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
Обновлено вчера в 02:09
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Политика
США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле
Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:34
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Политика
Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк
Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Политика
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
Обновлено вчера в 13:14
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46