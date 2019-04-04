Футбол

«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖNews.ru 06:37

Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале». Как сообщает AS со ссылкой на французский Canal+, 24-летний хавбек дал устное согласие на заключение контракта и переход в летнее трансферное окно.
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«Реал» увел игрока у «Барселоны»

Газета.Ru15:12

СМИ: Рабио достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

Матч ТВ01:35

Marca: «Реал» не заинтересован в трансфере Рабьо

Sports.ru12:19

Рабьо близок к переходу в «Реал»

Советский спорт03:52

СМИ: «Реал» не планирует подписывать Рабьо

Спорт-Экспресс12:35

Рабьо близок к подписанию контракта с «Реалом»

Чемпионатвчера в 17:42

Рабьо определился с клубом, в котором будет выступать

Soccer.ru02 апреля в 03:52
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Здоровье

Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни

Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Политика

Рогозин покидает пост гендиректора «Ил» и вице-президента ОАК

Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено в 13:33
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов

Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Обновлено в 10:24
Политика

Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко

Обновлено в 11:39
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 24 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:26
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Футбол

Роналду проиграл журналу в суде

Криштиану Роналду проиграл суд газете Der Spiegel.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Авто

В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей

По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию

Судебные документы показывают, что Мегалайн перевел 86 миллионов рублей (в то время около $1,4 миллиона) подрядчику Севзапстрой за строительство трех зданий в Молькино.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В Подмосковье из автосалона угнали новую модель внедорожника BMW X7

"В автосалоне в Мытищах неизвестный мужчина проник в салон новой модели внедорожника BMW X7, в котором находились ключи, и угнал автомобиль", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:13
Авто

Tesla испытала рекордное падение продаж

Tesla объяснила снижение продаж не до конца отлаженной системой поставок новой Model 3, отметив, что на конец первого квартала 10,6 тыс. машин находились в пути к конечным потребителям.
Обновлено в 05:41
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Общество

В России перестали выдавать бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдавать СНИЛС в бумажном виде, потому что документ уходит в цифру, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
Обновлено вчера в 02:09
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Политика

США подготовили «ответ» на присутствие российских военных в Венесуэле

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:34
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Политика

Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк

Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Политика

Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

Обновлено вчера в 13:14
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46
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Адриан Рабьо
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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