Футбол

«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖNews.ru 06:37

Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале». Как сообщает AS со ссылкой на французский Canal+, 24-летний хавбек дал устное согласие на заключение контракта и переход в летнее трансферное окно.
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Canal +: «Реал» и Рабьо достигли устной договоренности о трансфере

Sports.ru04:10

СМИ: футболист ПСЖ Рабьо намерен перейти в «Реал» в качестве свободного агента

ТАСС02:36

СМИ: Рабьо достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

Sport24.ru02:18

СМИ: Рабио достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

Матч ТВ01:35

Рабьо близок к переходу в «Реал»

Советский спорт03:52

Рабьо близок к подписанию контракта с «Реалом»

Чемпионатвчера в 17:42

Рабьо определился с клубом, в котором будет выступать

Soccer.ru02 апреля в 03:52
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

Обновлено в 01:53
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Происшествия

Бывшую судью из Саратовской области заподозрили в 14 взятках

Обновлено в 05:47
Происшествия

Автомобиль взорвался в Киеве, есть пострадавшие

Автомобиль взорвался в украинской столице, в результате происшествия ранения получил один человек, сотрудники полиции выясняют причины инцидента.
Обновлено в 03:59
Политика

Парламент Абхазии назначил выборы президента страны на 21 июля

Народное собрание (парламент) Абхазии назначило проведение очередных выборов президента республики на 21 июля, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента.
Обновлено в 04:54
Политика

ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты

Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В

ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Общество

Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать

Годом ранее о желании уехать из России заявили 17% опрошенных. Меньше всего россияне хотели переезжать в 2014 году (7%).
Обновлено в 06:40
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Авто

Стартовали продажи битопливного Lada Largus CNG

В России 4 апреля стартовали продажи новой битопливной модели - Lada Largus CNG.
Обновлено в 06:32
Общество

Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%

Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Спорт

Неофициально: Дакар-2020 пройдёт в Саудовской Аравии

Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Названы сроки отказа США от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено в 04:25
Экономика

Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок

Счетная палата (СП) РФ впервые опубликовала свой годовой перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, в который входят проверки всех министерств, ведомств, а также крупных государственных корпораций.
Обновлено в 05:19
Политика

Матвиенко и Токаев обсудили перспективы отношений России и Казахстана

Отношения России и Казахстана находятся на очень высоком уровне, но их потенциал далеко не исчерпан, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 04:40
Авто

Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen

Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено вчера в 08:22
Шоу-бизнес

Возлюбленная Петросяна станет судьей

Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие

Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Кино

Названы дата и место прощания с Алексеем Булдаковым

Обновлено вчера в 09:01
Авто

Mulliner сделал особую версию Bentley Bentayga V8

Компания Mulliner (придворное тюнинг-ателье Bentley) подготовило для кроссовера Bentayga V8 специальную версию Design Series.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье

Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 03:21
Политика

Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Технологии

Южная Корея первой в мире запустила 5G

Первой страной в мире, которая запустила 5G в тестовом режиме, была Швеция, однако коммерческая сеть там появится не раньше 2021 года.
Обновлено в 02:45
Футбол

ЦСКА и Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества

Сегодня, 4 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА и компания Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В Петербурге коллектора задержали за избиение должника

В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.
Обновлено в 05:14
Футбол

ЦСКА не отпустил Чалова в «Рому»

«Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал «Ювентус» за Головина (18 млн — ред.). Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны армейцев не последовало, — приводит слова Петровича «Матч ТВ».
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

В МИД Венесуэлы не исключают прибытия российских военных

Заместитель главы МИД Венесуэлы не исключил прибытия новых российских военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 05:38
Общество

Мемориал жертвам сталинского террора снесен под Минском

Работники лесхоза в Белоруссии снесли «народный мемориал» жертвам сталинских репрессий.
Обновлено в 06:02
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Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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