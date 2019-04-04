Футбол
«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖNews.ru 06:37
Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале». Как сообщает AS со ссылкой на французский Canal+, 24-летний хавбек дал устное согласие на заключение контракта и переход в летнее трансферное окно.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
Обновлено в 01:53
Происшествия
Автомобиль взорвался в Киеве, есть пострадавшие
Автомобиль взорвался в украинской столице, в результате происшествия ранения получил один человек, сотрудники полиции выясняют причины инцидента.
Обновлено в 03:59
Политика
Парламент Абхазии назначил выборы президента страны на 21 июля
Народное собрание (парламент) Абхазии назначило проведение очередных выборов президента республики на 21 июля, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента.
Обновлено в 04:54
Политика
ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты
Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Общество
Социологи сообщили о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Годом ранее о желании уехать из России заявили 17% опрошенных. Меньше всего россияне хотели переезжать в 2014 году (7%).
Обновлено в 06:40
Политика
Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией
Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Авто
Стартовали продажи битопливного Lada Largus CNG
В России 4 апреля стартовали продажи новой битопливной модели - Lada Largus CNG.
Обновлено в 06:32
Общество
Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%
Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Спорт
Неофициально: Дакар-2020 пройдёт в Саудовской Аравии
Обновлено в 06:40
Экономика
Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок
Счетная палата (СП) РФ впервые опубликовала свой годовой перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, в который входят проверки всех министерств, ведомств, а также крупных государственных корпораций.
Обновлено в 05:19
Политика
Матвиенко и Токаев обсудили перспективы отношений России и Казахстана
Отношения России и Казахстана находятся на очень высоком уровне, но их потенциал далеко не исчерпан, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 04:40
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Возлюбленная Петросяна станет судьей
Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Кино
Названы дата и место прощания с Алексеем Булдаковым
Обновлено вчера в 09:01
Авто
Mulliner сделал особую версию Bentley Bentayga V8
Компания Mulliner (придворное тюнинг-ателье Bentley) подготовило для кроссовера Bentayga V8 специальную версию Design Series.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Шесть человек погибло в страшном ДТП в Подмосковье
Шесть человек погибли, еще двое – ребенок и взрослый – получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 03:21
Политика
Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Технологии
Южная Корея первой в мире запустила 5G
Первой страной в мире, которая запустила 5G в тестовом режиме, была Швеция, однако коммерческая сеть там появится не раньше 2021 года.
Обновлено в 02:45
Футбол
ЦСКА и Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества
Сегодня, 4 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА и компания Hyundai объявили о возобновлении сотрудничества, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.
Обновлено в 05:14
Футбол
ЦСКА не отпустил Чалова в «Рому»
«Рома» была готова расстаться с суммой, сопоставимой с той, которую изначально предлагал «Ювентус» за Головина (18 млн — ред.). Эти деньги явно не устраивали ЦСКА, поэтому большого интереса со стороны армейцев не последовало, — приводит слова Петровича «Матч ТВ».
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В МИД Венесуэлы не исключают прибытия российских военных
Заместитель главы МИД Венесуэлы не исключил прибытия новых российских военных миссий в рамках существующих договоренностей по военно-техническому сотрудничеству.
Обновлено в 05:38
Общество
Мемориал жертвам сталинского террора снесен под Минском
Работники лесхоза в Белоруссии снесли «народный мемориал» жертвам сталинских репрессий.
Обновлено в 06:02