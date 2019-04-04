«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖNews.ru 06:37

Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале». Как сообщает AS со ссылкой на французский Canal+, 24-летний хавбек дал устное согласие на заключение контракта и переход в летнее трансферное окно.

«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖ

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