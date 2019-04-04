Футбол

«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖNews.ru 06:37

Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале». Как сообщает AS со ссылкой на французский Canal+, 24-летний хавбек дал устное согласие на заключение контракта и переход в летнее трансферное окно.
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Рабьо близок к переходу в «Реал»

Советский спорт03:52

СМИ: Рабьо достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

Sport24.ru02:18

СМИ: Рабьо достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

РИА Новости01:05

СМИ: Рабио достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

Матч ТВ01:35

Canal +: «Реал» и Рабьо достигли устной договоренности о трансфере

Sports.ru04:10

Хавбек «ПСЖ» Рабио близок к переходу в «Реал»

Газета.Ru01:50

Рабьо близок к подписанию контракта с «Реалом»

Чемпионатвчера в 17:42
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Здоровье

В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Футбол

Фернандо вернулся в общую группу «Спартака» за два дня до дерби с ЦСКА

Обновлено в 10:00
Политика

Захарова раскритиковала японские учебники за главы о Южных Курилах

РФ сожалеет, что в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются "исконной территорией Японии", это раскручивание пропаганды Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста

В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Политика

Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работу

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.
Обновлено в 05:11
Наука

Кошки откликаются на свое имя исключительно ради выгоды

Новое исследование показывает, что домашние кошки (Felis catus), как и собаки, узнают свое имя и различают его даже среди похожих слов.
Обновлено в 09:17
Здоровье

Росстат: врачей не посещает треть россиян

Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Религия

Синод РПЦ выразил поддержку Украинской православной церкви

"Священный синод постановил выразить всемерную поддержку канонической Украинской православной церкви, проходящей через период тяжелейших испытаний", - говорится в тексте.
Обновлено в 11:01
Здоровье

Каждый пятый человек на Земле умирает из-за неправильного питания

Исследователи отметили, что в 2017 году из-за проблем, связанных с неправильным питанием, умерли 11 миллионов человек.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга устроили акцию протеста

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга устроили акцию протеста в перерыве на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге, сообщает «Бумага».
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Морская Росгвардия в Крыму получит восемь специальных катеров «Сарган»

Обновлено вчера в 15:00
Общество

Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Общество

Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников

В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.
Обновлено в 04:35
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 08:15
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Обновлено вчера в 15:43
Футбол

Рауль Рианчо рассказал, почему вернул Глушакова в состав «Спартака»

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, какими качествами обладает капитан команды Денис Глушаков.
Обновлено в 10:14
Политика

Президентом Мальты стал бывший глава МИД Джордж Велла

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2019 года премьер-министр Мальты Джозеф Мускат выдвинул кандидатуру бывшего министра иностранных дел страны Джорджа Веллы на должность президента страны.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:24
Общество

Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино

Обновлено в 08:52
Политика

Генсек Совета Европы понадеялся на решение «российского вопроса»

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на сохранение Россией членства в этой организации после июня 2019 года.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Обновлено в 01:14
Происшествия

В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента

Обновлено в 06:28
Хоккей

Вайсфельд подтвердил своё отстранение от работы на матчах «Салавата Юлаева» и «Авангарда»

Бывший хоккейный судья и телекомментатор Леонид Вайсфельд подтвердил информацию о своём отстранении от работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Политика

Помпео заявил о планах НАТО достичь «мира посредством силы»

Североатлантический альянс в эпоху соперничества с Россией, Китаем и Ираном продолжит добиваться «мира посредством силы».
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ

В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Общество

В Минске сносят кресты в память о жертвах репрессий

Историки считают, что в районе мемориала в год репрессий могли расстрелять от 30 до 250 тыс. человек.
Обновлено в 11:01
Происшествия

ФСБ завела уголовное дело на мэра Евпатории

Следственный отдел крымского управления ФСБ завел уголовное дело на мэра Евпатории Андрея Филонова, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:02
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
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Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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