Футбол
«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖNews.ru вчера в 06:37
Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале». Как сообщает AS со ссылкой на французский Canal+, 24-летний хавбек дал устное согласие на заключение контракта и переход в летнее трансферное окно.
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Происшествия
Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки
Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Судья Нью-Йорка займется проверкой твита Илона Маска
Федеральный судья Нью-Йорка проверит твит основателя корпораций Tesla Motors и SpaceX Илона Маска на соответствие его соглашению с Комиссией по ценным бумагам США, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 09:59
Здоровье
Названы самые полезные и самые вредные российские супы
Обновлено вчера в 20:53
Общество
Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян
В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Политика
СПЧ предложил объявить амнистию к 75-летию Победы
Глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал журналистам, что организация намерена настаивать на объявлении амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться 9 мая 2020 года.
Обновлено вчера в 16:34
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Обновлено вчера в 06:09
Армия и оружие
Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие
В Черном море прошли ракетные стрельбы
Корабли Черноморского флота провели ракетные стрельбы в акватории Черного моря.
Обновлено вчера в 23:53
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено вчера в 07:53
Авто
Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Трамп анонсировал подписание торгового соглашения КНР в течение месяца
Президент США Дональд Трамп в ходе встречеи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, которая прошла в Белом доме, заявил, что страны могут достичь торгового соглашения уже в ближайший месяц.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Хоккей
«Авангард» взял четвертый матч финала Востока в Уфе
Второй период «Авангард» начал довольно активно и уже на второй минуте вышел вперед, это Шумаков при выходе «2 в 1» точно бросил с кистей в дальнюю девятку.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос
Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:56
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено 03 апреля в 15:12
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге
Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Театры
Фестиваль в Саранске посетили около 3 тыс. зрителей
В рамках фестиваля зрители посмотрели спектакль "Хаджи-Мурат" сухумского Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера; "Женитьбу Бальзаминова", которую исполнили актеры русского драматического театра Костанайской области Казахстана; спектакль "Братья Карамазовы" Архангельского молодежного театра и другие постановки.
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения
Впервые за много лет дочь публично поздравил и Андрей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в личной жизни, — спортсмен написал лаконичное «с днем рождения» в своей социальной сети, сопроводив подпись снимком с наследницей.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
ВБ понизил прогноз роста ВВП России
По данным агентства, ВБ понизил прогноз по росту ВВП России до 1,4% из-за падения цен на нефть.
Обновлено в 00:15