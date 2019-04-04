Футбол

«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖNews.ru вчера в 06:37

Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале». Как сообщает AS со ссылкой на французский Canal+, 24-летний хавбек дал устное согласие на заключение контракта и переход в летнее трансферное окно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рабьо близок к переходу в «Реал»

Советский спортвчера в 03:52

СМИ: «Реал» не планирует подписывать Рабьо

Спорт-Экспрессвчера в 12:35

Marca: «Реал» не заинтересован в трансфере Рабьо

Sports.ruвчера в 12:19

«Реал» увел игрока у «Барселоны»

Газета.Ruвчера в 15:12

СМИ: Рабио достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

Матч ТВвчера в 01:35

Рабьо близок к подписанию контракта с «Реалом»

Чемпионат03 апреля в 17:42

Рабьо определился с клубом, в котором будет выступать

Soccer.ru02 апреля в 03:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
Происшествия

Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Судья Нью-Йорка займется проверкой твита Илона Маска

Федеральный судья Нью-Йорка проверит твит основателя корпораций Tesla Motors и SpaceX Илона Маска на соответствие его соглашению с Комиссией по ценным бумагам США, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 09:59
Здоровье

Названы самые полезные и самые вредные российские супы

Обновлено вчера в 20:53
Общество

Эксперты предложили закрыть Facebook и Twitter доступ к данным россиян

В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».
Обновлено в 01:00
Политика

СПЧ предложил объявить амнистию к 75-летию Победы

Глава Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов рассказал журналистам, что организация намерена настаивать на объявлении амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться 9 мая 2020 года.
Обновлено вчера в 16:34
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Обновлено вчера в 06:09
Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие

В Черном море прошли ракетные стрельбы

Корабли Черноморского флота провели ракетные стрельбы в акватории Черного моря.
Обновлено вчера в 23:53
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено вчера в 07:53
Авто

Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне

Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Обновлено вчера в 23:08
Политика

Трамп анонсировал подписание торгового соглашения КНР в течение месяца

Президент США Дональд Трамп в ходе встречеи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, которая прошла в Белом доме, заявил, что страны могут достичь торгового соглашения уже в ближайший месяц.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Порошенко призвал Зеленского быть мужиком

Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Хоккей

«Авангард» взял четвертый матч финала Востока в Уфе

Второй период «Авангард» начал довольно активно и уже на второй минуте вышел вперед, это Шумаков при выходе «2 в 1» точно бросил с кистей в дальнюю девятку.
Обновлено вчера в 13:26
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

Делегация РФ была лишена голоса в ПАСЕ из-за вхождения Крыма в состав России Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:56
Кино

Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»

В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия

Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге

Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии

Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Театры

Фестиваль в Саранске посетили около 3 тыс. зрителей

В рамках фестиваля зрители посмотрели спектакль "Хаджи-Мурат" сухумского Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера; "Женитьбу Бальзаминова", которую исполнили актеры русского драматического театра Костанайской области Казахстана; спектакль "Братья Карамазовы" Архангельского молодежного театра и другие постановки.
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин публично поздравил дочь с днем рождения

Впервые за много лет дочь публично поздравил и Андрей Аршавин, переживающий не самые лучшие времена в личной жизни, — спортсмен написал лаконичное «с днем рождения» в своей социальной сети, сопроводив подпись снимком с наследницей.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

ВБ понизил прогноз роста ВВП России

По данным агентства, ВБ понизил прогноз по росту ВВП России до 1,4% из-за падения цен на нефть.
Обновлено в 00:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Адриан Рабьо
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное