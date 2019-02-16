Футбол

Реал — Жирона 1:2Чемпионат 03:00

Реал — Жирона
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Каземиро
25′
46′
Пере Понс
Алекс Гарсия Серрано
46′
Педро Антонио Порро
Энтони Лосано
48′
Энтони Лосано
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
58′
Серхио Рамос
64′
65′
Кристиан Стуани
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
66′
Дани Себальос
Мариано Диас
74′
75′
Порту
84′
Порту
Валери Фернандес
86′
Педро Алькала
Каземиро
88′
Серхио Рамос
90′
Сегодня, 17 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Жирона». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
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