Футбол
Реал — Жирона 1:2Чемпионат 03:00
Каземиро
|25′
|46′
Пере Понс
Алекс Гарсия Серрано
|46′
Педро Антонио Порро
Энтони Лосано
|48′
Энтони Лосано
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
|58′
Серхио Рамос
|64′
|65′
Кристиан Стуани
Марко Асенсио
Гарет Бэйл
|66′
Дани Себальос
Мариано Диас
|74′
|75′
Порту
|84′
Порту
Валери Фернандес
|86′
Педро Алькала
Каземиро
|88′
Серхио Рамос
|90′
|57%
|Владение мячом
|43%
|85%
|Процент точных передач
|80%
|7
|Удары в сторону ворот
|6
|7
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|6
|4
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|–
|6
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|19
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
19
Одриосола
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
8
Кроос
14
Каземиро
7
Диас
28
Жуниор
9
Бензема
11
Бэйл
13
Буну
19
Лосано
4
Рамальо
5
Алькала
15
Рамирес
14
Гарсия
23
Гарсия
12
Луис
6
Гранель Ноге
34
Фернандес
7
Стуани
Жирона
Расстановка 5‑3‑2
Сегодня, 17 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Жирона». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Реал - Жирона ~ прогноз на матч испанского чемпионата: Хозяева на классе
Sport-place15 февраля в 23:38
Прогноз на матч «Реал» - «Жирона»: не оступятся ли мадридцы с кризисными каталонцами
Евро-футбол.рувчера в 18:30
«Реал» Мадрид — «Жирона». Прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании 17 февраля 2019 года
LiveSport.ru15 февраля в 18:00
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Происшествия
Неизвестные повесили российский флаг на соборе в Солсбери
Неизвестные повесили российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека
Москвичка за рулем BMW X6 насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве. ДТП произошло вечером 16 февраля.
Обновлено в 07:02
Политика
Лавров пожалел американцев, не понимающих бесполезность санкций
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об очередном пакете санкций, который готовят США в отношении России, заявил, что ему жаль американцев, которые еще не поняли бесполезность этих ограничений.
Обновлено в 07:12
Политика
Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»
Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Спорт
Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
«Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник
Концерн "Калашников" на международной оборонной выставке IDEX-2019 представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, он уже прошел испытания и готов к работе, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В московском метро студент попал под поезд
Студент одного из вузов Москвы попал под поезд метро.
Обновлено в 07:34
Футбол
«Реал» на своём поле проиграл «Жироне» в 24-м туре Примеры
Обновлено в 07:58
Происшествия
Во Франции «желтые жилеты» отмечают трехмесячный юбилей протестов
Всего же по данным французского МВД в акциях протеста по стране приняли участие 41500 "жилетов", что на десять тысяч меньше, чем неделю назад.
Обновлено в 07:39
Спорт
Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве
В Москве стартовал этап Гран-при по художественной гимнастике - первый этап серии Гран-при в новом сезоне.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Трамп призвал Европу забрать своих боевиков из Сирии
Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать из Сирии захваченных боевиков-соотечественников и предать их суду.
Обновлено в 00:54
Политика
Волкер заявил, что Россия взяла паузу в переговорах по Донбассу
Россия не проявляет интереса ко встрече и не желает предпринимать действий по урегулированию конфликта в Донбассе во время президентской кампании на Украине, заявил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Петербурге укрепили здание ИТМО после обрушения
Сотрудники МЧС за ночь укрепили здание Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) после обрушения для разбора завалов.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Глава вологодского отделения движения «За права человека» рассказал о задержании и досмотре на вокзале в Череповце
В Череповце 16 февраля полицейские сняли с поезда главу вологодского отделения общественного движения «За права человека» Григория Винтера, досмотрели его вещи и составили административный протокол.
Обновлено в 08:02
Политика
В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию
Группа протестующих в центре столицы Гаити Порт-о-Пренсе - сожгла американский флаг и призвала на помощь Россию, и конкретно - российского лидера Владимира Путина, чтобы помочь в разрешении кризиса, парализовавшего страну.
Обновлено в 03:48
Общество
В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража
Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Экономика
Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA
Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 07:09
Общество
В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие
ДНР: боевики ВСУ 14 раз за прошедшие сутки нарушили режим перемирия
Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ за минувшие сутки составило 14 раз.
Обновлено в 02:18
Единоборства
Минаков впервые в карьере проиграл на турнире Bellator 216
Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков, являющийся бывшим чемпионом Bellator, уступил французу Чейку Конго на турнире Bellator 216, проходящем в Анаксвилле (США), сообщает 17 февраля «Матч ТВ».
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Россия получила запрос от ОАЭ на модернизацию комплексов «Панцирь-С1»
Россия получила запрос от ОАЭ на модернизацию эмиратского парка зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", заявил журналистам в воскресенье в ходе выставки вооружений IDEX-2019 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Обновлено в 04:02
Политика
МИД РФ: Террористы в Идлибе должны быть уничтожены
В сирийской провинции Идлиб сконцентрировано большое количество террористов, которые должны быть уничтожены.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Глыба льда упала на девочку в Петербурге
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» рассказал о работе над безэкипажным танком будущего
Корпорация «Уралвагонзавод» формирует облик безэкипажного танка будущего, сообщил гендиректор – главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в «Уралвагонзавод») Андрей Терликов.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Российские подростки избили инвалида за пост в соцсети
Обновлено в 06:37