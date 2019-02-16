Реал — Жирона 1:2Чемпионат 03:00

Сегодня, 17 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Жирона». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

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Происшествия Неизвестные повесили российский флаг на соборе в Солсбери Неизвестные повесили российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском Солсбери.

Происшествия Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека Москвичка за рулем BMW X6 насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве. ДТП произошло вечером 16 февраля.

Политика Лавров пожалел американцев, не понимающих бесполезность санкций Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об очередном пакете санкций, который готовят США в отношении России, заявил, что ему жаль американцев, которые еще не поняли бесполезность этих ограничений.

Политика Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной» Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Спорт Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.

Армия и оружие «Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник Концерн "Калашников" на международной оборонной выставке IDEX-2019 представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, он уже прошел испытания и готов к работе, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия В московском метро студент попал под поезд Студент одного из вузов Москвы попал под поезд метро.

Происшествия Во Франции «желтые жилеты» отмечают трехмесячный юбилей протестов Всего же по данным французского МВД в акциях протеста по стране приняли участие 41500 "жилетов", что на десять тысяч меньше, чем неделю назад.

Спорт Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве В Москве стартовал этап Гран-при по художественной гимнастике - первый этап серии Гран-при в новом сезоне.

Политика Трамп призвал Европу забрать своих боевиков из Сирии Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать из Сирии захваченных боевиков-соотечественников и предать их суду.

Политика Волкер заявил, что Россия взяла паузу в переговорах по Донбассу Россия не проявляет интереса ко встрече и не желает предпринимать действий по урегулированию конфликта в Донбассе во время президентской кампании на Украине, заявил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Происшествия В Петербурге укрепили здание ИТМО после обрушения Сотрудники МЧС за ночь укрепили здание Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) после обрушения для разбора завалов.

Происшествия Глава вологодского отделения движения «За права человека» рассказал о задержании и досмотре на вокзале в Череповце В Череповце 16 февраля полицейские сняли с поезда главу вологодского отделения общественного движения «За права человека» Григория Винтера, досмотрели его вещи и составили административный протокол.

Политика В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию Группа протестующих в центре столицы Гаити Порт-о-Пренсе - сожгла американский флаг и призвала на помощь Россию, и конкретно - российского лидера Владимира Путина, чтобы помочь в разрешении кризиса, парализовавшего страну.

Общество В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.

Экономика Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Армия и оружие ДНР: боевики ВСУ 14 раз за прошедшие сутки нарушили режим перемирия Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ за минувшие сутки составило 14 раз.

Единоборства Минаков впервые в карьере проиграл на турнире Bellator 216 Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков, являющийся бывшим чемпионом Bellator, уступил французу Чейку Конго на турнире Bellator 216, проходящем в Анаксвилле (США), сообщает 17 февраля «Матч ТВ».

Армия и оружие Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.

Армия и оружие Россия получила запрос от ОАЭ на модернизацию комплексов «Панцирь-С1» Россия получила запрос от ОАЭ на модернизацию эмиратского парка зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", заявил журналистам в воскресенье в ходе выставки вооружений IDEX-2019 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Политика МИД РФ: Террористы в Идлибе должны быть уничтожены В сирийской провинции Идлиб сконцентрировано большое количество террористов, которые должны быть уничтожены.