Футбол

Sports.ruSports.ruРеал — Вальядолид 1:1

Реал — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, 24 августа
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
33′
Феде Сан Эметерио
Хамес Родригес
Винисиус Жуниор
57′
59′
Мойяно Лухано
Вальдо Рубио
Иско
Лука Йович
68′
Тони Кроос
73′
80′
Педро Антонио Порро
Антоньито
Карим Бензема
82′
84′
Феде Сан Эметерио
Ануар Туами
88′
Серхио Гвардиола Наварро
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
90′
Каземиро
90′+2′
90′+5′
Вальдо Рубио
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал включение полузащитника Хамеса Родригеса в стартовый состав на матч 2-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
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