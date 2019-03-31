«Реал» — «Уэска»: букмекеры оценили шансы мадридцев оформить разгромЧемпионат 10:11

Букмекеры назвали фаворита матча 29-го тура Примеры «Реал» — «Уэска». Начало встречи 31 марта 2019 года запланировано на 21:45 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 1.14.

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