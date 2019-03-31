Футбол

«Реал» — «Уэска»: букмекеры оценили шансы мадридцев оформить разгромЧемпионат 10:11

Реал — Уэска
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
3′
Кучо Эрнандес
Иско
25′
48′
Хорхе Пулидо
51′
Дамиан Мусто
Дани Себальос
62′
64′
Луис Авила
Энрик Гальего
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
64′
Начо Фернандес
66′
74′
Хаби Эчейта
Иско
Федерико Вальверде
75′
Маркос Льоренте
Мариано Диас
78′
78′
Кристиан Ривера
Хуанпи Аньор
82′
Кучо Эрнандес
Алекс Гальяр
Карим Бензема
89′
90′
Мартин Максимильяно Мантовани
Букмекеры назвали фаворита матча 29-го тура Примеры «Реал» — «Уэска». Начало встречи 31 марта 2019 года запланировано на 21:45 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 1.14.
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«Реал» — «Уэска». Прямая трансляция, смотреть онлайн

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«Реал» — «Уэска»: букмекеры оценили шансы мадридцев оформить разгром

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