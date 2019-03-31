«Реал» — «Уэска»: букмекеры оценили шансы мадридцев оформить разгромЧемпионат 10:11

Букмекеры назвали фаворита матча 29-го тура Примеры «Реал» — «Уэска». Начало встречи 31 марта 2019 года запланировано на 21:45 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу «Реала» за 1.14.

Все про Спорт ру

Происшествия Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.

Политика Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».

Экономика Что изменится в России с 1 апреля для нашего кошелька С 1 апреля индексируются социальные пенсии. Повышение на 2% затрагивает почти 4 млн человек.

Происшествия Американского рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе В США в Лос-Анджелесе застрелен 33-летний рэп-исполнитель Эрмиас Асгхедом, выступавший под псевдонимом Nipsey Hussle.

Происшествия Российская туристка погибла в ДТП на Бали На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.

Политика Почти 1000 сообщений о нарушениях поступило в ходе выборов на Украине В ходе выборов президента Украины национальная полиция страны зафиксировала 950 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Финансы Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Армия и оружие Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.

Армия и оружие В США назвали лучшее оружие НАТО для борьбы с Россией Американский портал Business Insider опубликовал список «самых мощных» образцов вооружения НАТО, которых можно задействовать в конфликте с Россией.

Политика В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Здоровье Хуже курения: медик рассказал об опасности вейпов для здоровья В Алтайском крае собираются запретить продажу вейпов подросткам Постоянное курение вейпов и электронных сигарет опасно для здоровья, особенно для подростков.

Общество Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.

Общество Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.

Происшествия Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.

Политика ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Политика Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.

Общество «Там конкуренция настоящая». Как литовские продукты радуют ценой, но только в Польше В десяти километрах от польско-литовской границы, в Лаздийском районе, в деревне Хольны Меера, на территории кафе Morena есть литовский магазин Vупотека.

Общество Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.

Политика Саакашвили передумал возвращаться на Украину Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.