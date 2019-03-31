Футбол
Люка Зидан дебютировал в воротах «Реала»Вести.Ru 16:47
|3′
Кучо Эрнандес
Иско
|25′
|48′
Хорхе Пулидо
|51′
Дамиан Мусто
Дани Себальос
|62′
|64′
Луис Авила
Энрик Гальего
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
|64′
Начо Фернандес
|66′
|74′
Хаби Эчейта
Иско
Федерико Вальверде
|75′
Маркос Льоренте
Мариано Диас
|78′
|78′
Кристиан Ривера
Хуанпи Аньор
|82′
Кучо Эрнандес
Алекс Гальяр
Карим Бензема
|89′
|90′
Мартин Максимильяно Мантовани
|71%
|Владение мячом
|29%
|90%
|Процент точных передач
|75%
|7
|Удары в сторону ворот
|7
|8
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|18
|9
|Фолы
|18
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
30
Зидан
19
Одриосола
6
Начо
4
Рамос
12
Марсело
15
Вальверде
7
Диас
24
Себальос
11
Бэйл
9
Бензема
17
Васкес
13
Сантамария
21
Эррера
3
Эчейта
2
Максимильяно Мантовани
14
Пулидо
12
Галан
23
Мусто
6
Гомес
20
Аньор
22
Гальего
11
Гальяр
Уэска
Расстановка 5‑3‑2
Мадридский "Реал" одержал тяжелейшую победу над аутсайдером Ла Лиги "Уэской" 3:2. В воротах "королевского клуба" дебютировал сын главного тренера Зинедина Зидана Люка. Первый же удар по воротам 20-летнего Зидана обернулся голом. Люка не среагировал на удар Кучо Эрнандеса, и "Уэска" вышла вперед.
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