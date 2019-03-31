Футбол

Люка Зидан дебютировал в воротах «Реала»Вести.Ru 16:47

Реал — Уэска
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
3′
Кучо Эрнандес
Иско
25′
48′
Хорхе Пулидо
51′
Дамиан Мусто
Дани Себальос
62′
64′
Луис Авила
Энрик Гальего
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
64′
Начо Фернандес
66′
74′
Хаби Эчейта
Иско
Федерико Вальверде
75′
Маркос Льоренте
Мариано Диас
78′
78′
Кристиан Ривера
Хуанпи Аньор
82′
Кучо Эрнандес
Алекс Гальяр
Карим Бензема
89′
90′
Мартин Максимильяно Мантовани
Мадридский "Реал" одержал тяжелейшую победу над аутсайдером Ла Лиги "Уэской" 3:2. В воротах "королевского клуба" дебютировал сын главного тренера Зинедина Зидана Люка. Первый же удар по воротам 20-летнего Зидана обернулся голом. Люка не среагировал на удар Кучо Эрнандеса, и "Уэска" вышла вперед.
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