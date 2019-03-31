Футбол

Реал — Уэска 3:2Спорт БИЗНЕС Online вчера в 14:00

Реал — Уэска
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
3′
Кучо Эрнандес
Иско
25′
48′
Хорхе Пулидо
51′
Дамиан Мусто
Дани Себальос
62′
64′
Луис Авила
Энрик Гальего
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
64′
Начо Фернандес
66′
74′
Хаби Эчейта
Иско
Федерико Вальверде
75′
Маркос Льоренте
Мариано Диас
78′
78′
Кристиан Ривера
Хуанпи Аньор
82′
Кучо Эрнандес
Алекс Гальяр
Карим Бензема
89′
90′
Мартин Максимильяно Мантовани
Стал известен стартовый состав мадридского «Реала» на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Уэски». С первых минут на поле появится вратарь Лука Зидан – сын главного тренера команды Зинедина Зидана.
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