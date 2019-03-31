Реал — Уэска 3:2Спорт БИЗНЕС Online вчера в 14:00

Стал известен стартовый состав мадридского «Реала» на матч 29-го тура чемпионата Испании против «Уэски». С первых минут на поле появится вратарь Лука Зидан – сын главного тренера команды Зинедина Зидана.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.

Политика Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.

Политика В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.

Игры Obsidian Entertainment показала 20 минут геймплея The Outer Worlds Obisdian Entertainment не стала пропускать PAX East 2019, и на эту выставку студия приехала не с пустыми руками: разработчики показали более 20 минут геймплея The Outer Worlds, которую часто сравнивают с Fallout и Borderlands.

Общество Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий Ваши мысли на этой неделе будут формировать ваши поступки, а ваши поступки приведут к успеху.

Здоровье Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Здоровье Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.

Политика Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Владимира Путина Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился сведениями об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе.

Культура Определились лауреаты конкурса пианистов Владимира Крайнева Конкурс пианистов Владимира Крайнева проходит раз в два года.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Ранее сообщалось, что в Барнауле в Алтайском крае учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова потеряла работу из-за фотографии в купальнике.

Путешествия Туристы рассказали, какие услуги они готовы оплачивать дополнительно Половина туристов готова отдельно оплачивать стоимость завтрака в отеле, 14% готовы заплатить за возможность обменять номер на более комфортный, 12% приплатили бы за дополнительную кровать, а 5% — за мини-бар.

Экономика Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз На сайте Единого государственного реестра деклараций Украины опубликован отчет о доходах президента Петра Порошенко за 2018 год.

Политика Прекратил действие Договор о дружбе между РФ и Украиной С первого апреля прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, заключенный в 1997 году.

Политика Саакашвили передумал возвращаться на Украину Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.

Футбол Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч с «Оренбургом» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Оренбургом». Петербуржцы выиграли матч со счетом 3:1.

Политика Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.

Происшествия Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Финансы Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко Футболист пообещал жене исправиться. Анастасия Костенко отпраздновала в столичном ресторане накануне своё 25-летие.

Политика Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.

Происшествия Торнадо снес батут с детьми в Китае Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.

Политика На Украине отдавали голоса «за Путина» Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.

Экономика Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.