Футбол

Реал — Севилья 0:0 (1-й тайм)Чемпионат 07:30

Реал — Севилья
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат Испании
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
70%Владение мячом30%
89%Процент точных передач75%
Удары в сторону ворот
2Удары в створ ворот
Сейвы вратарём2
1Офсайды
1Угловые1
1Отборы1
Фолы2
Желтые карточки
Красные карточки
Сегодня, 19 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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