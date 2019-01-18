Реал — Севилья 0:0 (1-й тайм)Чемпионат 07:30

Сегодня, 19 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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