Футбол
Реал — Севилья 0:0 (1-й тайм)Чемпионат 07:30
|70%
|Владение мячом
|30%
|89%
|Процент точных передач
|75%
|–
|Удары в сторону ворот
|–
|2
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|1
|1
|Отборы
|1
|–
|Фолы
|2
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Регилон
10
Модрич
14
Каземиро
24
Себальос
17
Васкес
9
Бензема
28
Жуниор
1
Вацлик
6
Каррису
4
Кьер
3
Гомес
16
Навас
17
Сарабия
22
Васкес
10
Банега
18
Эскудеро
9
Бен-Йеддер
12
Силва
Севилья
Расстановка 3‑5‑2
Сегодня, 19 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
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