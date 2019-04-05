«Реал» — «Эйбар»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15Чемпионат 07:15

Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 31-го тура испанской Примеры «Реал» – «Эйбар». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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