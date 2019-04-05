Футбол

«Реал» — «Эйбар»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15Чемпионат 07:15

Реал — Эйбар
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
21′
Паулу Оливейра
39′
Марк Кардона
54′
Иван Рамис
Фабиан Орельяна
Карим Бензема
59′
72′
Марк Кардона
Рубен Пенья
Лука Модрич
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Гарет Бэйл
Тони Кроос
76′
Карим Бензема
81′
84′
Марк Кукурелья
Шарлес Диас
Иско
Браим Диас
90′+1′
Сегодня, 6 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 31-го тура испанской Примеры «Реал» – «Эйбар». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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