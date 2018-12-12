ЦСКА разгромил в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал", но не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, сообщает "Советский спорт". Чешская "Виктория" на домашнем стадионе обыграла итальянскую "Рому" со счетом 2:1.

ЦСКА не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы

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