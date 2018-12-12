Футбол

ЦСКА не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы
Газета.Ru
14:50

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
ЦСКА разгромил в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал", но не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, сообщает "Советский спорт". Чешская "Виктория" на домашнем стадионе обыграла итальянскую "Рому" со счетом 2:1.
Газета.Ru14:50

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ЦСКА разгромил «Реал» в матче Лиги чемпионов

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Футбол. Турнирная таблица Лиги Чемпионов 2018/19: обзор дня. ЦСКА сокрушил «Реал» в Мадриде, «Виктория» одолела «Рому», «Бавария» и «Аякс» забили 6 голов. ВИДЕО

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Вести.UZ15:05
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Нико Ковач: Мы набрали 14 очков из 18 возможных, я этим доволен

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