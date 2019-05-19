«Реал» — «Бетис», «Эйбар» — «Барселона», 19 мая 2019, ПримераЧемпионат вчера в 03:00

Чемпионат Испании закончится матчами «Реала» и «Барселоны». 19 мая в матчах 38-го тура чемпионата Испании «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Бетисом», а «Эйбар» на «Мунисипаль де Ипуруа» примет «Барселону».

Политика Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир» 19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.

Спорт Российские гимнастки забрали все золото на ЧЕ Российские гимнастки по итогам трех дней заработали более 216 баллов.

Музыка Европейский вещательный союз не отменит победу Лоуренса на Евровидении Европейский вещательный союз не отменит победу голландского певца Дункана Лоуренса на Евровидении.

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО В соответствии с конституцией страны именно президент, который является председателем СНБО, имеет право назначать или увольнять секретаря этого органа.

Баскетбол ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу Московский ЦСКА стал победителем «Финала четырех» баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Кино Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.

Происшествия В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку "В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.

Происшествия На Шпицбергене погибли двое польских ученых Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.

Единоборства Ларин завоевал золото чемпионата мира по тхэквондо Россиянин Владислав Ларин завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 килограмм на чемпионате мира по тхэквондо в Манчестере.

Происшествия Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Наука Алгоритм показал последствия изменения климата Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.

Политика Скандал с вице-канцлером Австрии и «россиянкой» получил продолжение В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.

Политика Пашинян призвал заблокировать все армянские суды Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.

Кино Джонни Уик 3 «побил» «Мстителей» по сборам за уикенд Третья часть боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли собрала около 57 миллионов долларов за первые выходные в американском прокате.

Гаджеты Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.

Политика Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Экономика Борясь с Китаем, США ударили сами по себе "С 1 июня повышаются пошлины на импорт товаров из США объемом 60 миллиардов долларов", — объявлено в Китае.

Здоровье Волгоградцам рассказали, как сохранить мозг здоровым до старости Затормозить возрастные изменения и предотвратить старческую деменцию помогут 5 секретов из материала «Волгоградской правды.ру».