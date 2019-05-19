Футбол

«Реал» — «Бетис», «Эйбар» — «Барселона», 19 мая 2019, ПримераЧемпионат вчера в 03:00

Реал — Бетис
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
30′
Вильфрид Каптум
Маркос Льоренте
37′
Федерико Вальверде
49′
Даниэль Карвахаль
58′
Браим Диас
Марко Асенсио
60′
61′
Лорен Морон
68′
Вильфрид Каптум
Хесе Родригес
Федерико Вальверде
Иско
69′
74′
Лорен Морон
Кристиан Тельо
75′
Хесе Родригес
Карим Бензема
Лукас Васкес Иглесиас
76′
Иско
85′
90′+1′
Вильям Карвалью
Сидней Решел
Чемпионат Испании закончится матчами «Реала» и «Барселоны». 19 мая в матчах 38-го тура чемпионата Испании «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сыграет с «Бетисом», а «Эйбар» на «Мунисипаль де Ипуруа» примет «Барселону».
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«Реал» — «Бетис», «Эйбар» — «Барселона», 19 мая 2019, Примера

Чемпионатвчера в 03:00

«Реал» — «Бетис». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Испании 19 мая 2019 года

LiveSport.ru17 мая в 18:00
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