Футбол

«Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка ИспанииГазета.Ru 16:52

Реал — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
58′
65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
68′
69′
Рафаэль Варан
Каземиро
72′
73′
Луис Суарес
75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
75′
78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
81′
86′
Серджи Бускетс
Артур
"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании и вышел в финал турнира, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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