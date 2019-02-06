Футбол
«Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка ИспанииГазета.Ru 16:52
|50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
|58′
|65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
|68′
|69′
Рафаэль Варан
Каземиро
|72′
|73′
Луис Суарес
|75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
|75′
|78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
|81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
|81′
|86′
Серджи Бускетс
Артур
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Навас
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Регилон
10
Модрич
15
Вальверде
8
Кроос
11
Бэйл
9
Бензема
20
Асенсио
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
20
Роберто
8
Артур
4
Ракитич
10
Месси
22
Видаль
7
Коутиньо
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании и вышел в финал турнира, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
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Каталонская фортуна. «Барселона» играла хуже, но разгромила хозяев на «Бернабеу»
Советский спорт16:55
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