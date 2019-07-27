Футбол

«Реал» — «Атлетико». Международный кубок чемпионов. Прямая трансляция, смотреть онлайнSport24.ru 26 июля в 19:26

2 фото
Онлайн видеотрансляция матча Международного Кубка чемпионов «Реал» (Испания) — «Атлетико» (Испания), который состоится сегодня, 27 июля, в американском Ист-Ратерфорде, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало матча — в 03:05 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 03:00.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Международный Кубок Чемпионов 2019. Милан - Бенфика

Матч ТВ14:45

«Милан» — «Бенфика». Международный кубок чемпионов. Прямая трансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru13:29

Футбол, Международный Кубок чемпионов, Реал - Атлетико, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru26 июля в 19:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе

Обновлено в 17:32
Гаджеты

Экс-сотрудник Nokia назвал причины провала Windows Phone

Бывший инженер Nokia, являвшийся участником проекта разработки смартфонов Windows Phone, выделил четыре причины провала устройств на этой ОС.
Обновлено в 14:11
Футбол

Фернандес признан лучшим игроком матча ЦСКА – «Локомотив»

Марио Фернандес получил награду от РПЛ. Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим игроком матча 3-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив».
Обновлено в 14:22
Футбол

ЦСКА поборется с «Болоньей» за полузащитника ПСВ, пишут СМИ

Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 18:16
Кино

Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80

Мишка, придуманный иллюстратором Виктором Чижиковым, окончательно стал культурной иконой после церемонии закрытия Олимпиады, в финале которой огромная кукла под песню «До свиданья, Москва» унеслась в небо над «Лужниками».
Обновлено в 17:05
Политика

В Британии заявили, что Лондон должен быть готов к брекситу без сделки

Майкл Гоув, координатор подготовительной работы британского правительства по реализации «жёсткого» брексита, в интервью The Sunday Times заявил, что Лондон должен быть готов к выходу из ЕС без соглашения.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика

Команда Зеленского разрабатывает план возвращения Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского думает над разработкой нового плана по возвращению Крымского полуострова в состав страну, пишет ФАН.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТЦ «Атриум» в Москве

Обновлено в 08:52
Политика

В Совфеде поддержали призыв грузинского депутата к диалогу с Россией

Ранее депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания в ходе митинга в Батуми призвала официальный Тбилиси начать прямой диалог с Москвой.
Обновлено в 12:30
Политика

Новак: РФ предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Министр напомнил, что действующее соглашение истекает в конце года Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил в кулуарах заседания российско-турецкой межправительственной комиссии, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа.
Обновлено 26 июля в 14:46
Армия и оружие

Секретный корабль принял участие в параде ко Дню ВМФ во Владивостоке

Владивосток принял парад честь Дня Военно-морского флота. В Амурский залив вышло около 40 боевых кораблей.
Обновлено в 00:28
Общество

В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру

На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Политика

Трамп решил сменить главу Национальной разведки США

Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено в 18:17
Происшествия

В результате ДТП в Крыму пострадали семь человек

В результате аварии с участием нескольких автомобилей на трассе «Таврида» пострадали семь человек, среди них пятеро детей.
Обновлено в 14:36
Технологии

Dentons помогла МТС оценить юридические риски в области интеллектуальной собственности

Компания "МТС" создала и внедрила уникальную систему выявления и оценки юридических рисков в области интеллектуальной собственности.
Обновлено в 19:30
Происшествия

В Москве госпитализировали Алексея Навального

24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено в 06:03
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический

Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.
Обновлено в 10:29
Политика

Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:42
Экономика

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило о гибели военного при обстреле

Министерство обороны Армении сообщило о гибели военнослужащего при обстреле с азербайджанской стороны.
Обновлено в 16:11
Автоспорт

Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Израиль провел секретные испытания системы ПРО на Аляске

Израиль вместе с США провел испытания противоракетной системы "Хец-3" на Аляске, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено в 11:14
Общество

Названа дата начала продаж арбузов в Москве

Обновлено в 17:51
Космос

Джессика Меир о том, каково стать первой шведкой в космосе: «Скоро подопытным кроликом буду я» (SVT, Швеция) (SVT)

Впервые женщина из Швеции окажется в космосе. SVT удалось связаться с ней: сейчас она проходит обучение в подмосковном Звездном городке.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес

Бари Алибасов заявил, что его сын сбежал с 20 миллионами рублей

Обновлено в 15:36
Происшествия

У найденной в чемодане блогерши обнаружили завистников

Обновлено в 13:16
ещё по теме
Международный кубок чемпионов
Ежегодный футбольный клубный товарищеский турнир, в котором преимущественно участвуют европейские клубы. Матчи, как правило, проводятся в США и Азии, реже - в Канаде и Европе. Идея создания Международного кубка чемпионов принадлежит рекламной компании Relevant Sports, основанной в 2012 году магнатом недвижимости, миллионером и владельцем клуба «Майами Долфинс» Стивеном Россом и бывшим исполнительным директором клуба «Нью-Йорк Джетс» Мэттом Хиггинсом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное