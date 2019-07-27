Футбол
«Реал» — «Атлетико». Международный кубок чемпионов. Прямая трансляция, смотреть онлайнSport24.ru 26 июля в 19:26
Онлайн видеотрансляция матча Международного Кубка чемпионов «Реал» (Испания) — «Атлетико» (Испания), который состоится сегодня, 27 июля, в американском Ист-Ратерфорде, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало матча — в 03:05 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 03:00.
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Футбол, Международный Кубок чемпионов, Реал - Атлетико, прямая текстовая онлайн трансляция
Sport.ru26 июля в 19:29
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
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