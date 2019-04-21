«Реал» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15Чемпионат 07:15

Сегодня, 21 апреля, в матче 33-го тура испанской Примеры «Реал» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

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Происшествия Семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами.

Политика В штаб Зеленского пришла полиция В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.

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Политика Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00 По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.

Армия и оружие Международный аэропорт в Триполи возобновил работу Международный аэропорт Митига в Триполи вновь открыт для полётов. Об этом сообщает администрация аэропорта в Facebook.

Политика Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами» Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.

Путешествия «Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.

Религия В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.

Политика Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.

Политика Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что НАТО не поддержит Киев в случае его провокаций в Керченском проливе и не станет направлять свои военные корабли вслед за украинскими.

Наука Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.

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Политика Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.

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Политика Захарова уличила украинского министра в нацизме Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.

Политика Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.

Армия и оружие Пушков назвал взрывы на Шри-Ланке войной против христианства «Взрывы католических церквей во время празднования Пасхи однозначно указывают на попытку террористов начать войну против христианства», — написал политик в своем Twitter.

Общество Гороскоп от таролога: Близнецы будут веселиться, Львы тратить деньги Советы, к которым стоит прислушаться Специально для читателей progorod43.ru профессиональный таролог Анна Кибешева составила гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков зодиака.