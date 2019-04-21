Футбол

«Реал» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15Чемпионат 07:15

Сегодня, 21 апреля, в матче 33-го тура испанской Примеры «Реал» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.
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Яго Эррерин: «Бензема - лучший игрок „Реала“»

Спорт-Экспресс08:45

«Реал» — «Атлетик». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru08:59

«Реал» Мадрид – «Атлетик»: смогут ли выиграть «сливочные»?

Все про Спорт рувчера в 07:04

Реал - Атлетик: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:29

21 апреля. 17:15. Видеотрансляция матча «Реал» — «Атлетик»

Еженедельник Футболвчера в 18:20

«Реал» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

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«Реал» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч 33 тура чемпионата Испании 21 апреля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:08
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Происшествия

Семь человек задержали в связи со взрывами на Шри-Ланке

Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва заявил, что на Шри-Ланке задержали семь человек в связи со взрывами.
Обновлено в 07:57
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Политика

Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%

Явка во втором туре президентских выборов на Украине, который проходит в воскресенье, по состоянию на 11:00 составила 18,15%.
Обновлено в 07:02
Политика

В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции

Обновлено в 07:39
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено вчера в 13:14
Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Международный аэропорт в Триполи возобновил работу

Международный аэропорт Митига в Триполи вновь открыт для полётов. Об этом сообщает администрация аэропорта в Facebook.
Обновлено в 02:53
Политика

Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»

Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
Обновлено в 08:57
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Религия

В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица

В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Обновлено в 08:43
Общество

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 08:26
Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Обновлено в 09:04
Политика

Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным

Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
Обновлено в 06:25
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что НАТО не поддержит Киев в случае его провокаций в Керченском проливе и не станет направлять свои военные корабли вслед за украинскими.
Обновлено в 08:41
Наука

Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной

Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Религия

Для православных христиан наступило Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 21:37
Футбол

Дивеев получил черепно-мозговую травму в столкновении с одноклубником

Обновлено в 07:21
Политика

Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.
Обновлено в 03:34
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Обновлено вчера в 11:33
Общество

Саратовские учителя опасаются принудительного сгона на «Бессмертный полк»

Саратовские учителя возмущены необходимостью работать в дни грядущих майских праздников и возможным принуждением к участию в митинге 1 мая и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Захарова уличила украинского министра в нацизме

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Политика

Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Пушков назвал взрывы на Шри-Ланке войной против христианства

«Взрывы католических церквей во время празднования Пасхи однозначно указывают на попытку террористов начать войну против христианства», — написал политик в своем Twitter.
Обновлено в 06:36
Общество

Гороскоп от таролога: Близнецы будут веселиться, Львы тратить деньги

Советы, к которым стоит прислушаться Специально для читателей progorod43.ru профессиональный таролог Анна Кибешева составила гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков зодиака.
Обновлено в 07:57
Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской смеси Urals, сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.
Обновлено в 06:51
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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