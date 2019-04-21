Футбол
«Реал» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15Чемпионат 07:15
Сегодня, 21 апреля, в матче 33-го тура испанской Примеры «Реал» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.
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