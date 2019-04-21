Футбол

Реал — Атлетик Бильбао 3:0Чемпионат 07:15

Реал — Атлетик Бильбао
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
3′
Иньиго Кордоба
15′
Юри Берчиче
45′
Рауль Гарсия
Карим Бензема
47′
53′
Иньиго Мартинес
Тони Кроос
69′
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
70′
Тони Кроос
Иско
70′
76′
Рауль Гарсия
Ариц Адурис
76′
Иньиго Кордоба
Унаи Лопес
Карим Бензема
76′
Кейлор Навас
82′
Марко Асенсио
Браим Диас
84′
Карим Бензема
90′
Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро.
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«Реал» — «Атлетик»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

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