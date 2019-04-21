Футбол
Реал — Атлетик Бильбао 3:0Чемпионат 07:15
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
|3′
Иньиго Кордоба
|15′
Юри Берчиче
|45′
Рауль Гарсия
Карим Бензема
|47′
|53′
Иньиго Мартинес
Тони Кроос
|69′
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
|70′
Тони Кроос
Иско
|70′
|76′
Рауль Гарсия
Ариц Адурис
|76′
Иньиго Кордоба
Унаи Лопес
Карим Бензема
|76′
Кейлор Навас
|82′
Марко Асенсио
Браим Диас
|84′
Карим Бензема
|90′
|57%
|Владение мячом
|43%
|85%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|2
|10
|Отборы
|15
|12
|Фолы
|16
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Навас
2
Карвахаль
5
Варан
3
Вальехо
12
Марсело
10
Модрич
14
Каземиро
22
Иско
11
Бэйл
9
Бензема
3 ×
21
Диас
13
Эррерин
15
Лекуэ
5
Альварес
4
Мартинес
12
Берчиче
10
Муниаин
6
Сан Хосе
20
Адурис
7
Беньят
23
Лопес
9
Уильямс
Атлетик Бильбао
Расстановка 4‑5‑1
Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро.
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