Футбол
Реал — Алавес 3:0Soccer.ru 16:34
Карим Бензема
|30′
|32′
Виктор Лагуардиа
|54′
Хорхе Франко Бурги
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
|63′
|67′
Хорхе Франко Бурги
Диего Ролан
|74′
Мубарак Вакасо
Карим Бензема
Мариано Диас
|75′
Винисиус Жуниор
|80′
|81′
Ману Гарсия
Йон Гвидетти
|81′
Хонатан Кальери
Алекс Бланко
Винисиус Жуниор
Иско
|87′
Мариано Диас
|90′+1′
|71%
|Владение мячом
|29%
|90%
|Процент точных передач
|69%
|7
|Удары в сторону ворот
|4
|8
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|2
|9
|Отборы
|11
|10
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
25
Куртуа
19
Одриосола
6
Начо
4
Рамос
23
Регилон
24
Себальос
14
Каземиро
10
Модрич
20
Асенсио
7
Диас
22
Иско
1
Пачеко
2
Вигарай
5
Лагуардиа
6
Марипан
3
Дуарте
10
Гвидетти
8
Пина
22
Вакасо
9
Ролан
7
Бланко
23
Родригес
Алавес
Расстановка 4‑3‑3
«Реал» одержал победу над «Алавесом» в матче 22-го тура чемпионата Испании. «Реал» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидера «Барселоны» на восемь пунктов, «Алавес» (32 очка) располагается на седьмой строчке.
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