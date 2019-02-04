Футбол

Реал — Алавес 3:0Soccer.ru 16:34

Реал — Алавес
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Карим Бензема
30′
32′
Виктор Лагуардиа
54′
Хорхе Франко Бурги
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
63′
67′
Хорхе Франко Бурги
Диего Ролан
74′
Мубарак Вакасо
Карим Бензема
Мариано Диас
75′
Винисиус Жуниор
80′
81′
Ману Гарсия
Йон Гвидетти
81′
Хонатан Кальери
Алекс Бланко
Винисиус Жуниор
Иско
87′
Мариано Диас
90′+1′
«Реал» одержал победу над «Алавесом» в матче 22-го тура чемпионата Испании. «Реал» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице и отстает от лидера «Барселоны» на восемь пунктов, «Алавес» (32 очка) располагается на седьмой строчке.
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