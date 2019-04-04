Футбол

«Реал Сосьедад» вырвал победу у «Бетиса» в концовке матчаСоветский спорт вчера в 17:32

Реал Сосьедад — Бетис
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Аноэта»
Хуанми Хименес
17′
18′
Андрес Гуардадо
18′
Джовани Ло Чельсо
Диего Льоренте
24′
43′
Антонио Барраган
Хосеба Сальдуа
52′
56′
Серхио Каналес
Лука Сангальи
Сандро Рамирес
62′
67′
Лорен Морон
Хесе Родригес
67′
Джовани Ло Чельсо
Хоакин Санчес
Айен Муньос
Тео Эрнандес
77′
77′
Кристиан Тельо
Диего Лаинес
Вильян Жозе
Андер Барренечеа
81′
Микель Ойарсабаль
83′
Реал Сосьедад одержал домашнюю победу над Бетисом в 30-м туре чемпионата Испании 2:1. Первый гол был забит на 11-й минуте и сделал это Хуанми. Гости отыгрались благодаря точному удару Серхио Каналеса.
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