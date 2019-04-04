Футбол
«Реал Сосьедад» вырвал победу у «Бетиса» в концовке матчаСоветский спорт вчера в 17:32
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Аноэта»
Хуанми Хименес
|17′
|18′
Андрес Гуардадо
|18′
Джовани Ло Чельсо
Диего Льоренте
|24′
|43′
Антонио Барраган
Хосеба Сальдуа
|52′
|56′
Серхио Каналес
Лука Сангальи
Сандро Рамирес
|62′
|67′
Лорен Морон
Хесе Родригес
|67′
Джовани Ло Чельсо
Хоакин Санчес
Айен Муньос
Тео Эрнандес
|77′
|77′
Кристиан Тельо
Диего Лаинес
Вильян Жозе
Андер Барренечеа
|81′
Микель Ойарсабаль
|83′
|37%
|Владение мячом
|63%
|76%
|Процент точных передач
|88%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|6
|8
|Отборы
|8
|11
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
1
Рульи
2
Сальдуа
15
Элустондо
3
Льоренте
19
Эрнандес
24
Рамирес
5
Субельдия
8
Мерино
10
Ойарсабаль
34
Барренечеа
7
Хуанми
13
Лопес
23
Манди
4
Феддаль
12
Решел
19
Барраган
14
Карвалью
6
Каналес
18
Гуардадо
22
Лайнес
10
Родригес
17
Санчес
Бетис
Расстановка 3‑5‑2
Реал Сосьедад одержал домашнюю победу над Бетисом в 30-м туре чемпионата Испании 2:1. Первый гол был забит на 11-й минуте и сделал это Хуанми. Гости отыгрались благодаря точному удару Серхио Каналеса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч 30 тура чемпионата Испании 4 апреля 2019 года
LiveSport.ru03 апреля в 04:42
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 05:50, Ашберн
Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети
Обновлено вчера в 14:19
Музыка
Мик Джаггер перенесёт операцию на сердце
Обновлено 02 апреля в 05:59
Экономика
ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года
По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Общество
Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности
Житель Москвы Михаил Комаров обратился к высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с жалобой на судью, которая, по его мнению, выглядела слишком сексуально, чем отвлекала от судебного процесса.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Любовница Ромы Жукова обвинила его жену в нападении
Ольга Илларионова, к которой певец Рома Жуков ушел от жены Елены и шестерых детей, обвинила пока еще законную супругу возлюбленного в нападении.
Обновлено вчера в 13:01
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Песков: Путину доложили о нехватке у россиян денег на обувь
Президенту РФ Владимиру Путину сообщили об исследованиях Росстата и Высшей школы экономики о доходах и расходах россиян.
Обновлено в 05:37
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Второго апреля стало известно, что «Севергрупп» согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 04:49
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
Российская Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права. Об этом 5 апреля пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:56
Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Гаджеты
Amazon планирует представить конкурента AirPods
Американская компания Amazon планирует выйти на рынок беспроводных наушников, представив собственный аналог наушников AirPods от Apple, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:10
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар пошел в наступление на Триполи
Обновлено вчера в 17:15
Хоккей
Дмитрий Квартальнов покинет пост главного тренера «Локомотива»
Как стало известно «Чемпионату», Дмитрий Квартальнов покинет пост главного тренера «Локомотива».
Обновлено в 05:10
Экономика
ЦБ лишил лицензии банк «Иваново»
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:56
Технологии
«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» отследят время работы таксистов
Агрегаторы такси "Везёт", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестирование системы, отслеживающей время работы водителей.
Обновлено в 04:46
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Наука
Палеонтологи обнаружили останки древнего четвероногого кита
В морских отложениях, которым около сорока двух с половиной миллионов лет, обнаружились окаменелые останки древнего четвероногого существа, которое в целом напоминает кита.
Обновлено в 03:18
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по каналу им. Москвы
Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что аварийный участок откроется во время летней навигации.
Обновлено в 00:04
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39