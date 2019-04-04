«Реал Сосьедад» вырвал победу у «Бетиса» в концовке матчаСоветский спорт вчера в 17:32

Реал Сосьедад одержал домашнюю победу над Бетисом в 30-м туре чемпионата Испании 2:1. Первый гол был забит на 11-й минуте и сделал это Хуанми. Гости отыгрались благодаря точному удару Серхио Каналеса.

«Реал Сосьедад» вырвал победу у «Бетиса» в концовке матча

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