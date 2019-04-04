Футбол
«Реал Сосьедад» вырвал победу у «Бетиса» в концовке матчаСоветский спорт 17:32
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
Хуанми Хименес
|17′
|18′
Андрес Гуардадо
|18′
Джовани Ло Чельсо
Диего Льоренте
|24′
|43′
Антонио Барраган
Хосеба Сальдуа
|52′
|56′
Серхио Каналес
Лука Сангальи
Сандро Рамирес
|62′
|67′
Лорен Морон
Хесе Родригес
|67′
Джовани Ло Чельсо
Хоакин Санчес
Айен Муньос
Тео Эрнандес
|77′
|77′
Кристиан Тельо
Диего Лаинес
Вильян Жозе
Андер Барренечеа
|81′
Микель Ойарсабаль
|83′
|37%
|Владение мячом
|63%
|76%
|Процент точных передач
|88%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|3
|Угловые
|6
|8
|Отборы
|8
|11
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑3‑3
1
Рульи
2
Сальдуа
15
Элустондо
3
Льоренте
19
Эрнандес
24
Рамирес
5
Субельдия
8
Мерино
10
Ойарсабаль
34
Барренечеа
7
Хуанми
13
Лопес
23
Манди
4
Феддаль
12
Решел
19
Барраган
14
Карвалью
6
Каналес
18
Гуардадо
22
Лайнес
10
Родригес
17
Санчес
Бетис
Расстановка 3‑5‑2
Реал Сосьедад одержал домашнюю победу над Бетисом в 30-м туре чемпионата Испании 2:1. Первый гол был забит на 11-й минуте и сделал это Хуанми. Гости отыгрались благодаря точному удару Серхио Каналеса.
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