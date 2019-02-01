Футбол

«Реал Сосьедад» выиграл у «Атлетика»Матч ТВ 12:08

Реал Сосьедад — Атлетик Бильбао
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
Микель Ойарсабаль
16′
Вильян Жозе
45′
46′
Иньиго Кордоба
Рауль Гарсия
46′
Микель Сан Хосе
Беньят Эчебаррия
55′
Андер Капа
70′
Икер Муниаин
Горка Гурусета
Асьер Ильярраменди
Игор Субельдия
76′
Рауль Навас
81′
Аднан Янузай
Сандро Рамирес
82′
82′
Рауль Гарсия
Вильян Жозе
Эктор Морено
88′
«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Атлетик» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Победу хозяевам принесли точные удары Микеля Оярсабаля и Жозе Виллиана. Гости смогли ответить голом в исполнении Рауля Гарсии.
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«Реал Сосьедад» выиграл у «Атлетика»

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«Реал Сосьедад» выиграл у «Атлетика»

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