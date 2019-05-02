Футбол

«Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Алавес»Спорт-Экспресс 14:29

Алавес — Реал Сосьедад
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
24′
Ману Гарсия
Карлос Вигарай
Мубарак Вакасо
46′
46′
Лука Сангальи
Игор Субельдия
Мубарак Вакасо
48′
58′
Андер Барренечеа
Кевин Родригес
Борха Бастон
Йон Гвидетти
64′
73′
Рубен Пардо
73′
Ариц Элустондо
Хуанми Хименес
80′
Микель Мерино
Мартин Агиррегабирия
Патрик Твумаси
80′
89′
Игор Субельдия
"Реал Сосьедад" в гостях одержал победу над "Алавесом" (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил нападающий Виллиан Жозе. "Реал Сосьедад" с 47 очками располагается на восьмом месте и борется за место в Лиге Европы.
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«Реал Сосьедад» обыграл «Алавес» в матче чемпионата Испании

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