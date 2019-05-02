«Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Алавес»Спорт-Экспресс 14:29

"Реал Сосьедад" в гостях одержал победу над "Алавесом" (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил нападающий Виллиан Жозе. "Реал Сосьедад" с 47 очками располагается на восьмом месте и борется за место в Лиге Европы.

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