Футбол
«Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Алавес»Спорт-Экспресс 14:29
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
|24′
Ману Гарсия
Карлос Вигарай
Мубарак Вакасо
|46′
|46′
Лука Сангальи
Игор Субельдия
Мубарак Вакасо
|48′
|58′
Андер Барренечеа
Кевин Родригес
Борха Бастон
Йон Гвидетти
|64′
|73′
Рубен Пардо
|73′
Ариц Элустондо
Хуанми Хименес
|80′
Микель Мерино
Мартин Агиррегабирия
Патрик Твумаси
|80′
|89′
Игор Субельдия
|50%
|Владение мячом
|50%
|72%
|Процент точных передач
|74%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|6
|3
|Офсайды
|2
|13
|Угловые
|6
|16
|Отборы
|7
|7
|Фолы
|22
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Алавес
Расстановка 4‑4‑2
1
Пачеко
22
Вакасо
5
Лагуардиа
15
Наварро
3
Дуарте
24
Твумаси
8
Пина
19
Гарсия
23
Родригес
12
Кальери
10
Гвидетти
1
Рульи
2
Сальдуа
7
Хуанми
6
Морено
29
Муньос
20
Родригес
5
Субельдия
14
Пардо
8
Мерино
10
Ойарсабаль
12
Жозе
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑5‑1
"Реал Сосьедад" в гостях одержал победу над "Алавесом" (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил нападающий Виллиан Жозе. "Реал Сосьедад" с 47 очками располагается на восьмом месте и борется за место в Лиге Европы.
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