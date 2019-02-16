Футбол

«Реал Сосьедад» с крупным счётом обыграл «Леганес» в ПримереЧемпионат 14:49

Реал Сосьедад — Леганес
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
Диего Льоренте
21′
Вильян Жозе
45′
45′+1′
Димитрис Сиовас
Микель Ойарсабаль
50′
Микель Ойарсабаль
59′
Рауль Навас
64′
66′
Хуанфран
Набиль Эль-Жар
Микель Мерино
Рубен Пардо
67′
Вильян Жозе
75′
76′
Мартин Брэйтуэйт
Гвидо Марсело Каррильо
Микель Ойарсабаль
Сандро Рамирес
78′
82′
Ресио
Рубен Перес
Вильян Жозе
Хон Баутиста
85′
89′
Унаи Бустинса
Тео Эрнандес
90′
В матче 24-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Леганес». Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Автором первого гола стал полузащитник Микель Оярсабаль, отличившийся в начале второго тайма.
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