В матче 15-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" уступил "Вальядолиду" со счётом 1:2. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта". На 16-й минуте встречи счёт открыл Тони Суарес, которому ассистировал Оскар Плано.

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