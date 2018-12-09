Футбол

«Реал Сосьедад» проиграл «Вальядолиду» в матче Примеры
Чемпионат
14:46

Реал Сосьедад — Вальядолид
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
4′
Фернандо Калеро
16′
Тони Вилья
Хуанми Хименес
Сандро Рамирес
46′
54′
Антоньито
Микель Ойарсабаль
62′
Тео Эрнандес
Хон Баутиста
65′
Микель Мерино
66′
71′
Мичел Эрреро
Микель Мерино
Рубен Пардо
71′
Хосеба Сальдуа
73′
75′
Тони Вилья
Борха Фернандес
79′
Энес Унал
Дуе Чоп
90′
Мичел Эрреро
Ануар Туами
В матче 15-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" уступил "Вальядолиду" со счётом 1:2. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта". На 16-й минуте встречи счёт открыл Тони Суарес, которому ассистировал Оскар Плано.
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