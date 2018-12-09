Футбол
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
|4′
Фернандо Калеро
|16′
Тони Вилья
Хуанми Хименес
Сандро Рамирес
|46′
|54′
Антоньито
Микель Ойарсабаль
|62′
Тео Эрнандес
Хон Баутиста
|65′
Микель Мерино
|66′
|71′
Мичел Эрреро
Микель Мерино
Рубен Пардо
|71′
Хосеба Сальдуа
|73′
|75′
Тони Вилья
Борха Фернандес
|79′
Энес Унал
Дуе Чоп
|90′
Мичел Эрреро
Ануар Туами
|67%
|Владение мячом
|33%
|90%
|Процент точных передач
|67%
|12
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|11
|Угловые
|6
|10
|Отборы
|4
|9
|Фолы
|16
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Реал Сосьедад
Расстановка 4‑5‑1
13
Мойя
2
Сальдуа
27
Ле Норман
6
Морено
21
Баутиста
11
Янузай
4
Ильярраменди
24
Рамирес
14
Пардо
10
Ойарсабаль
12
Жозе
1
Масип
18
Антоньито
4
Кико
5
Калеро
22
Мартинес
24
Кеко
23
Ануар
14
Алькарас
8
Фернандес
10
Плано
20
Чоп
Вальядолид
Расстановка 4‑4‑2
В матче 15-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" уступил "Вальядолиду" со счётом 1:2. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта". На 16-й минуте встречи счёт открыл Тони Суарес, которому ассистировал Оскар Плано.
Чемпионат14:46
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«Реал Сосьедад» — «Вальядолид». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 9 декабря 2018 года
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