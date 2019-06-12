Футбол
«Реал Сосьедад» приобрел шведского форварда «Боруссии»Матч ТВ вчера в 10:18
Нападающий дортмундской «Боруссии» Александер Исак стал игроком «Реала Сосьедад». Сообщается, что контракт 19-летнего шведа рассчитан до лета 2024 года.
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Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Хакеры взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter
В пресс-службе кабмина сообщили, что аккаунт Медведева был взломан. Действительно, был зафиксирован взлом страницы.
Обновлено вчера в 10:13
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы СО2 превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Хоккей
Сенсация на льду: «Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Полиция предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
Поправки в Правила освидетельствования лиц на состояние опьянения подготовило Министерство внутренних дел России.
Обновлено 11 июня в 14:33
Происшествия
В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника
В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом
МВД прорабатывает возможность введения запрета на использование каршеринговых автомобилей злостным нарушителям правил дорожного движения, а также водителям, которые ранее были лишены прав.
Обновлено в 02:19
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Интернет
Функции приложений «Яндекса» и Kaspersky не работают из-за Google
В течение нескольких месяцев в мобильных приложениях «Яндекса» и Kaspersky Internet Security для операционной системы Android не работают некоторые функции, передает РБК со ссылкой на комментарии пользователей в Google Play.
Обновлено в 00:45
Здоровье
Названы опасные последствия привычки пить кофе
Еще одним опасным последствием потребления кофе является риск инсульта.
Обновлено в 00:58
Гаджеты
Google Pixel 4 получит камеру в стиле нового iPhone XI
Источник уверяет, что Google Pixel 4 получит камеру в стиле нового iPhone XI.
Обновлено 11 июня в 09:55
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал кот
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео
Обновлено вчера в 10:19
Футбол
«Реал» обновил рекорд по тратам за одно трансферное окно
"Реал" в текущее трансферное окно потратил 303 миллиона евро на усиление состава по данным Transfermarkt.
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования
Читатели РБК, среди которых значительная доля владеет собственным делом или занимает высокие управленческие позиции, отмечают растущее вмешательство силовых структур в ведение бизнеса.
Обновлено в 01:10
Общество
Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети
Пользователи социальных сетей отреагировали на допущенную российской фигуристкой Евгенией Медведевой ошибку в цветах российского флага.
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
Обновлено в 00:39
Транспорт
В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой
В работе автоматов по продаже билетов на проезд в Московском метрополитене в четверг, 13 июня, произошел сбой.
Обновлено в 02:21
Политика
Путин поддержал президента Молдавии Додона
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившийся в Молдавии.
Обновлено в 02:29
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
На нефтяные танкеры в Оманском заливе совершена атака
Нападения на два нефтеналивных судна произошли в Оманском заливе, сообщает телеканал «Пресс-ТВ».
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
Обновлено вчера в 18:47
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В Москве задержан школьник за участие в разбойном нападении
Десятиклассник задержан в Москве за участие в разбойном нападении с использованием оружия.
Обновлено в 01:48
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы
Ранее в полиции сообщили, что более 200 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 07:55
Общество
СМИ узнали о поддержке Минздравом продажи алкоголя в спецмагазинах
Минздрав поддержал депутатский законопроект о продаже спиртных напитков и табачных изделий только в специализированных магазинах, куда будет запрещен вход лицам, не достигшим 18 лет.
Обновлено в 02:32