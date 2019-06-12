Футбол

«Реал Сосьедад» приобрел шведского форварда «Боруссии»Матч ТВ вчера в 10:18

Нападающий дортмундской «Боруссии» Александер Исак стал игроком «Реала Сосьедад». Сообщается, что контракт 19-летнего шведа рассчитан до лета 2024 года.
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«Реал Сосьедад» объявил о переходе Исака из дортмундской «Боруссии»

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«Реал Сосьедад» приобрел шведского форварда из «Боруссии» (фото, видео)

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«Реал Сосьедад» приобрел форварда «Боруссии» Исака

Sports.ruвчера в 09:11
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МВД прорабатывает возможность введения запрета на использование каршеринговых автомобилей злостным нарушителям правил дорожного движения, а также водителям, которые ранее были лишены прав.
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Функции приложений «Яндекса» и Kaspersky не работают из-за Google

В течение нескольких месяцев в мобильных приложениях «Яндекса» и Kaspersky Internet Security для операционной системы Android не работают некоторые функции, передает РБК со ссылкой на комментарии пользователей в Google Play.
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Еще одним опасным последствием потребления кофе является риск инсульта.
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В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка

Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
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Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившийся в Молдавии.
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Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы

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