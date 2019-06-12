Футбол
«Реал Сосьедад» приобрел форварда «Боруссии» ИсакаSports.ru вчера в 09:11
Нападающий «Боруссии» Александер Исак продолжит карьеру в «Реал Сосьедаде». 19-летний форвард заключил с клубом из Сан-Себастьяна контракт до июня 2024 года. Сумма сделки оценивается примерно в 6-10 миллионов евро.
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