Футбол

«Реал Сосьедад» победил «Эспаньол»
Спорт-Экспресс
16:56

Реал Сосьедад — Эспаньол
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
Микель Мерино
3′
7′
Давид Лопес
Вильян Жозе
8′
22′
Серхи Дардер
32′
Налдо Перейра
Ариц Элустондо
34′
Микель Мерино
43′
45′+1′
Диего Льоренте
Эктор Морено
58′
Асьер Ильярраменди
61′
Лука Сангальи
Роберто Лопес
62′
Вильян Жозе
63′
Вильян Жозе
64′
65′
Дидак Вила
Хуанми Хименес
Микель Ойарсабаль
65′
70′
Налдо Перейра
73′
Серхи Дардер
Пабло Пьятти
Микель Мерино
76′
78′
Эстебан Гранеро
Хави Пуадо
Аднан Янузай
Игор Субельдия
84′
84′
Оскар Мелендо
Алекс Лопес
Херонимо Рульи
90′+4′
"Реал Сосьедад" в 19-м туре чемпионата Испании победил "Эспаньол" - 3:2. Дубль в составе басков сделал полузащитник Виллиан Жозе. "Сосоьедад" завершил первый круг чемпионата на 8-м месте, набрав 25 очков. "Эспаньол" идет 10-м, отставая на 1 очко.
Спорт-Экспресс16:56

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